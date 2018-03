Energetikailag is fenntarthatóvá válnak a megyei hivatalok

Olcsóbb fenntartás és ügyfélbarát fogadóterek, ez jellemző egyre több kormányhivatali épületre Somogyban, így mostantól többek között a siófoki és a tabi munkaügyi központokra valamint a balatonboglári földhivatal épületére is.

A Somogy Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítése folyamatosan zajlik, első körben pályázati forrásból 1,2 milliárd forint értékű beruházás valósult meg – hangzott el kedden Siófokon, az ottani járási hivatal foglalkoztatási osztályánál rendezett átadón.



Neszményi Zsolt kormánymegbízott elmondta: az egymilliárd forintot meghaladó program keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal 48 épületéből 18 felújítása valósult meg többek között nyílászáró cserével, hőszigeteléssel és napelemek telepítésével.

– Ezzel egyrészt csökkentettük az épületek energiaigényét, összkormányhivatali szinten több 10 millió forintot takarítunk meg és zöld energiát állítunk elő – fejtette ki a kormánymegbízott, aki azt is hozzátette: mindemellett olyan ügyfélteret biztosítunk, ahova jó betérni. A hivatalok a Balaton-parton nemcsak a városok és a járás lakóit szolgálják ki, hanem sok esetben a nyaralókat is, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen épületekben szolgálják ki az ügyfeleket.



HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A siófoki átadón Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője az ügyfélbarát környezet megteremtésén túl arra is felhívta a figyelmet, hogy a korszerűsítésnek köszönhetően a siófoki foglalkoztatási osztályon dolgozók munkakörülményei is javultak.

A képviselő arról beszélt, hogy a foglalkoztatási mutatók javulása a kormányzati döntések mellett a hivatalokban dolgozók munkájának is köszönhető. – Csak Siófok esetében 2010 óta felére esett vissza a munkanélküliségi ráta, de országos viszonylatban is kedvezőek az adatok, hiszen 12,7-ről 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliek aránya – hangsúlyozta Witzmann Mihály azzal együtt, hogy a Balatonnál ennél is jobb a helyzet; a tóparton nem is munkanélküliségről, hanem munkaerőhiányról lehet beszélni.