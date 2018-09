Ezer somogyi diák a szakmák Európa bajnokságán

A Szakmák Európa Bajnokságának szeptember 26-28 között Budapest ad otthont: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 40 somogyi középiskolából 1031 diák tekinti meg a versenyt.

Két évente rendezik meg az EuroSkills versenyt, a látványos esemény célja a szakmatanulás népszerűsítése. Az eseményen – melyet először rendeznek meg Kelet-Közép-Európában – 28 ország legügyesebb fiatal szakemberei vesznek részt: közel 600 versenyző 40 szakmában bizonyítja tudását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi a programot, melyet a Hungexpo Vásárközpontban tartanak meg.

– A szakmák Európa bajnokságán a kiemelkedőn ügyes fiatal szakemberek mérik össze tudásukat – közölte Thurzó Ágnes, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara sajtóreferense. – A résztvevők hat szakmacsoportban – gépjárműipar-logisztika, építési és épülettechnológiák, gyártási és mérnöki technológiák, információs és kommunikációs technológiák, kreatív művészetek, divat valamint szociális és személyi technológiák – versenyezhetnek. A fiatalok nem csak egyénileg, hanem egyes szakmákban csoportosan is megmérkőzhetnek. Ezekben a számokban a csapattagok közti együttműködést kiemelten figyeli a zsűri.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 31 tagú magyar csapat 27 szakmában indul. Versenyzőink az utóbbi tíz évben kiemelkedően szerepeltek: a 10 arany, 12 ezüst valamint a 20 bronz mellett 15 kiválósági éremmel tértek haza. Thurzó Ágnes azt is közölte: az eredményes szereplésen kívül fontos cél a verseny tapasztalatainak beépítése a hazai szakképzési rendszerbe. Az eseményre minden érdeklődőt várnak, a diákok, a pályaválasztás előtt álló fiatalakon kívül a szülőket és a pedagógusokat is. A SKIK 1031 diák utaztatását szervezi meg, a kaposvári diákok mellett kutasi, siófoki, kéthelyi, kutasi és lábodi tanulók is részt vesznek a rendezvényen.