Közeleg a határidő – folyamatosan gyűlnek az ajánlások

Félidejéhez érkezett a jelöltállítás. A kormánypárt Somogy mindegyik választókerületében állított már jelöltet, van, ahol már négy aspiránst is nyilvántartásba vettek. Rengeteg párt jelöltje vett át ajánlóívet a területi választási irodáknál.

Egy hete kezdődött meg az ajánlásgyűjtés az áprilisi országgyűlési választásokra. Akkor beszámoltunk róla, hogy március hatodikáig van lehetőségük a jelölőszervezeteknek összegyűjteni a szükséges 500 ajánlást. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodáktól (OEVI) vehették át az ajánlóíveket a szervezetek. Somogy négy választókerületében a már ismert nagy pártokon kívül számos kispárt is igényelt ajánlóívet. A megyében négy jelölt is indítana az Elégedetlenek Pártja, de az Iránytű Párt is három jelölttel méretne meg április nyolcadikán.

Az OEVI hétfői adatai szerint tizenegy jelöltet jogerősen nyilvántartásba vettek. A Somogy 1. számú választókerületben a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció és egy független jelölt indul a választók voksaiért. A Somogy 2. választókerületben a Fidesz-KDNP, a Jobbik és az Oxigén Párt gyűjtötte össze a szükséges, érvényes ajánlásokat a jelöltállításhoz.

A Somogy 3-as választókerületben az MSZP-Párbeszéd, a Fidesz-KDNP valamint a Jobbik állított jelöltet. A Somogy 4-es választókerületben a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint két jelölt indulhat a választók szavazatáért áprilisban a Fidesz-KDNP és az MSZP-Párbeszéd színeiben.

Az ajánlások összegyűjtésére azonban még van idejük a jelölteknek, ám azt a jelölőszervezeteknek fontos figyelembe venni, hogy három napja van az OEVI-nek ellenőrizni a leadott szavazatokat. Ha azonban nincs elegendő érvényes ajánlás, március 6-án délután 4 óráig pótolni lehet azokat.