Adómentes lehet jövőre a pálinkafőzés, erről Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt a minap. A kormány döntése értelmében január elsejétől sem az otthoni magánfőzés, sem a bérfőzés után nem kell megfizetni a sarcot. Az általunk megkérdezett somogyi pálinkafőzők üdvözlik a döntést.

Az új szabályok szerint a jövő évtől minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár, háztartásonként, adómentesen, évente 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben. A pálinkafőző magánszemélyek nem értékesíthetik a párlatot, de családtagjaik és vendé­geik fogyaszthatják az alkoholos italt.

– Nem kérdés, hogy ez jó dolog-e – fogalmazott Gyenesei István, Magyarország többszörös nemzeti győztes magánfőzője. – Bár nem mindenki mondja ezt. A kereskedelmi főzdék nem biztos, hogy örülnek, de ennek megvan az oka. Egy évtizede győzött a pálinkaforradalom, tízévnyi viták, egyeztetések, küzdelmek után pedig – ha már a hasonlatnál vagyunk – végre győzött a pálinka-szabadságharc is. Azt gondolom, hogy most a rendteremtés időszakának kell következnie. Nagyon fontos, hogy a magán- és bérfőzdék betartsák a szabályokat. Ezek után viszont a pálinkás társadalom egyenrangú tagjainak kell tekinteni a legálisan működő magán- és bérfőzdéket is.

– A kézi csiszolású, magánfőző-gyémántokat el kell ismerni – folytatta Gyenesei István. – Szép számmal vagyunk már kiváló minőséget előállító magánfőzdék, akik éppen a pálinkakultúra elterjesztésében óriási szerepet játszottunk az elmúlt tíz évben. Úgy vélem, hogy a szabályváltozás miatt nagy valószínűséggel a bérfőzdék forgalma megnő, a feketén működő, magánbérfőzdéké pedig visszaesik. Hiszen, aki jó minőségű pálinkát szeretne fogyasztani, inkább elviszi profi bérfőzdébe, és nem a szomszéddal főzeti ki a gyümölcsöt – hangsúlyozta a magánfőző.

Gyenesei István kiemelte, a kereskedelmi főzdék száma az elmúlt tíz évben megötszöröződött, negyvenről kétszázra emelkedett. A pálinkafogyasztás viszont nem nőtt ekkora mértékben. Kiemelte, a piacon hatalmas harc folyik, de azért, hogy a főzdék talpon maradjanak, elfogadhatóbb áron, egyenletes minőséget kell előállítaniuk. Aki nem tudja vagy nem akarja „felvenni a kesztyűt”, az kirostálódik, de ne sirassuk őket, nem kár értük – tette hozzá Gyenesei István.

Az adatok szerint, október elejéig 947 ezer hektoliterfok volt a bérfőzött pálinka mennyisége hazánkban. Ez csaknem egymillió-kilencszázezer liter 50 százalékos párlatnak felel meg. A jelenleg adóköteles bérfőzésért literenként nagyjából nyolcszáz forint szeszadót kell fizetnie annak, aki a különféle gyümölcsökből pálinkát szeretne előállíttatni.

Szükséges az ellenőrzés, sokféle pálinka kerül piacra

Pach Gábor, egy Zamárdiban működő pálinkafőző üzem tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, részben örül annak, hogy jövőre adómentesen lehet majd pálinkát főzetni, hiszen egyre több tudatosan fejlődő magánfőző van az országban. – Az ellenőrizetlenséggel van bajom – fogalmazott. – Sajnos a magánfőzdéket nem igazán vizsgálja a hatóság. Emiatt is nagyon sok pálinka, különféle módon, de bekerül az értékesítési hálózatba. Én, aki ebből élek, napi bejelentési kötelezettségem van arról, hogy kinek és hova adok el. Egy negyvenszázalékos pálinkából, amit ötezer forintért kínálok, abból kétezer-háromszáz forintot kell befizetnem a költségvetésbe különféle adójogcímen – tette hozzá Pach Gábor.