Megérkezett Matyi – már szépítgeti fészkét a tavasz hírnöke

Lassan egy évtizede minden tavasszal visszatér kaposszerdahelyi fészkébe Matyi. A gólyát nagyon várták már a helyiek, új fészket is készítettek neki.

– Minden évben március elején érkezik meg a falu gólyája, Matyi – mondta Prépost László. A kaposszerdahelyi polgármester hozzátette: a madár elkezdte új ágakkal megerősíteni a fészkét, mohát is hord bele, melyet a környező tisztáson gyűjtött. Mire párja megérkezik, addigra megújult otthonba várja.

Az idén viszont két fészek is található a villanyoszlopokon, a helyiek ugyanis gondoltak a tavaly született fiókáira is. Az áramszolgáltató munkatársaival a régi fészek mellé egy újat is kihelyeztek.

Németh Csilla is régóta figyeli Matyit, amikor csak teheti fotózza. – Mindenki várja, hogy megérkezzen, hiszen ez a tavasz kezdetét jelzi – tette hozzá Németh Csilla. – Tavaly két fióka született, ők még nem tértek vissza Kaposszerdahelyre. A településen a jövőben szeretnének egy webkamerát is kihelyezni, amely nyomon tudná követni a gólyáik mindennapjait.

Több somogyi településre is folyamatosan érkeznek a gólyák. Kaposszerdahely mellett Bőszénfáról jelezték, hogy a tavasz hírnökei elfoglalták fészküket. Somogyban egyébként több településen próbálják óvni madarakat, de a vizes élőhelyek csökkenése miatt szűkül életterük. A megyében csaknem kétszáz pár gólya él.