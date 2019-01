Napjainkban egyre aktuálisabb az ördögűzés

Ahogy régi magyar, ám pogány hagyomány szerint Újév napján körbe szokás kolompolni a házat, hogy az ártó szellemeket távozásra bírjuk az óévvel, ugyanúgy, január 6.-án, vagyis Vízkeresztkor is érdemes szenteltvízzel megáldatni életterünket.

A katolikus egyház szerint a sötét oldal napjainkban egyre erőteljesebben és észrevehetetlenül munkálkodik, ezért kap folyamatosan nagy hangsúlyt a sokak által misztikusnak tartott, ám létező ördögűzés szertartása.

Számos filmben láthattunk már ördögűzést, és az interneten is találkozhattunk annak nevezett felvételekkel, ám ezeknek zöme csupán színjáték, a valódi szertartást nagyon komolyan veszi az egyház. Mint mindegyikben, a Kaposvári Egyházmegyében is van hivatalos ördögűző, akit a püspök jelöl ki a szolgálatra. A papok csak felső utasításra vállalják a szertartást, amit egyáltalán nem tartanak veszélytelennek, akár emberéletet is követelhet, ha hibáznak. Ugyanúgy, ahogy az orvosi műtéthez is asszisztencia kell az orvosnak, az egzorcista is segítőkkel dolgozik. A módszer pedig titkos, belső, egyházi kompetencia, ám egy biztos: Jézus nevében cselekszenek.

– Nem erőről beszélünk, hanem személyről, egy külső tényezőről, ha az ördögöt említjük – mondta Rumszauer Miklós, a kaposvári Szent Margit Templom plébánosa. – Az ördög a hazugság atyja, eszköze a rejtőzködés, célja annak elhitetése, hogy nincs, és pont emiatt nem is fognak védekezni ellene. Pedig ha jól szétnézünk a világban, erősen azt láthatjuk, hogy aktívan munkálkodik – mondta a plébános, aki szerint a befolyásoltság, a megkötözöttség és a megszállottság fokozatait különböztetjük meg. Az elsőnél még működik a szabad akarat, de az ellenállás nehezére esik az érintettnek. A második fázis már több területre hat, a megszállottság pedig a személyiség egészét érinti, nincs szabad akarat. Ekkor már külső segítség kell.

Ha az orvosi okokat egyértelműen kizárták, akkor lép közbe az egzorcista, hétköznapi nevén: ördögűző, aki megtisztítja a gonosztól a testet, a szellemet és a lelket egyaránt, vagyis mindazt, ami miatt ember az ember. Amíg csupán a test beteg, orvoshoz kell fordulni, ha a pszichét szükséges gyógyítani, pszichológust, pszichiátert keresünk fel, a lélek felépüléséhez azonban az egyház által felhatalmazott pap tud leginkább segítséget nyújtani.

A sötét oldal eszközei nagyon is ismertek, bár nem mindenki tulajdonítja őket az ördög művének. Modern világban élünk, ám mégis elgondolkodtató őseink hiedelemvilága a „szétdobáló rosszról”. Az ördög halad a korral, modern eszközöket vet be, hogy megkaparinthassa áldozatát.

A problémák nem állnak meg magukban, kölcsönhatásban vannak. Az alkoholizmus nem áll meg ott, hogy valaki iszik. Mögötte legtöbb esetben ott a démon, ami az illető személyiségét tönkre akarja tenni, a halálát előkészíti. Ugyanakkor nemcsak az illető személyiségét, hanem egész környezetét érinti. A baj pedig, ahogy mondják, nem jár egyedül. Drog, játékszenvedély, és most már különböző technikai vívmányok, mint okostelefon és internet is kártékony függőséget okozhatnak. Ezekkel az eszközökkel a sötét oldal alattomosan teszi tönkre a rendet és a harmóniát azoknak az életében, akik fogékonyak a rossz oldal tevékenységének befogadására. Az ördög pedig számtalan eszközt bevethet, hogy saját malmára terelje a vizet, vagyis bennünket.

Nem is gondolnánk, hogy a pokoli hörgésekre emlékeztető kemény metálzene, vagy a horoszkópok szerint alakított élet mennyire erősíthetik a sötétség hatalmát. A keresztények úgy vallják, magának az Istennek, és nem teremtményeinek kell irányítania az életet, ezért nem hihetünk az általa teremtett bolygók állása szerint kitalált féligazságoknak, vagy az ugyancsak féligazságokat tartalmazó jóslatoknak. Pedig szilveszter és újév idején könnyű elcsábulni, hogy megtudjuk, mit hoz a következő esztendő. Ezek a tevékenységek tévútra vezethetnek, és erősíthetik a gonoszt. Ellensúlyozásként pontosan emiatt áldják meg az útszéli keresztet, a lakásokat, házakat, mert spirituális erőt képviselnek, amely által Isten országa erősödik, csakúgy, mint böjt, vagy jócselekedet eredményeképpen.

– Sajnos nem népszerű a böjt. Napjaink szlogenje az „ éld ki!”, „vedd meg!”, „klikkelj!” „valósítsd meg magad!”. A kontrollt vesztettség, határtalanság korát éljük – mondta Rumszauer Miklós. -Az önzés szelleme csakis démon lehet – tette hozzá a kaposvári Szent Margit-Szent József Templom plébánosa, aki szerint lázadást, izoláltságot, és önzést sugallnak ezek a mondatok, amelyeknek csapdájába a szeretetéhségünk miatt kerülünk.

– Mindenki a boldogságot keresi, ezt várja a másiktól. A baj ott kezdődik, hogy míg az egyik fél szeretetigénye végtelen, a másik fél szeretetadása véges. Tévutakra a megoldási javaslatok keresése vezet, vagyis az önmegvalósulást ígérő számtalan irányzat és a már említett horoszkópok féligazsága, amely szerint igaz az, hogy a bolygók állása, vagy egy Napkitörés hat fizikumunkra, például migrént okozva-mondta a plébános. Hozzátette: azt azért ne gondoljuk hogy a bolygók állásától leszünk gazdagok, vagy sikeresek az adott napokon… Ugyanezt a féligazságot tartalmazzák a jóslások és a kártyavetés is, amit démoni erővel működtetett dolognak vélnek, amiből nem lehet jól kijönni. Sőt, abból sem, ha állandóan emlegetjük a gonoszt, ami akár a sötét oldal reklámjává válhat.

Az egyházmegye hivatalos egzorcistája szerint napjainkban nem gyakori, hogy a megszállottság és a zaklatás számára egyértelmű jeleit hétköznapi emberek felismernék. Ő maga egy erre a témára irányuló lelkigyakorlaton szerezte meg a hozzáértő tudást. Tavaly októbertől látja el hivatalosan a szolgálatot. Várnai László szerint leginkább a fiatalok vannak kitéve a sátánista benyomásoknak, az okkult cselekmények hatásainak.

– A Szentlélek örömöt, vígasságot ad, az ördög szenvedést hoz, meggyötör-mondta az egzorcista, akinek már be kellett vetnie tudását. – A fiatalokat óvni kell a negatív dolgoktól. A pozitív dolgok indítják jó irányba őket-mondta Várnai László, aki szerint szenteltvíz, Szűz Mária kép és imádság legyen az eszköztárunkban a sátán fondorlatainak kivédésére, vagy egy más jellegű „ördögűző” szertartást is bevethetünk, ami lehet a házi áldás is éppen Vízkeresztkor.