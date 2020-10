Nincs hálapénztünet, gyógyít a praxistöltés

Miközben a háziorvosok a koronavírus-járvány második hullámával küzdenek, a kormány ígérte szerint közeledik a helyzetük rendezése. Ebbe tartozik a betöltetlen praxisok ügye, és a hálapénz eltörlésének iránya.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatai szerint 21 betöltetlen háziorvosi praxis van jelenleg Somogyban, közülük sok tartósan. Somogyfajsznak 2013 óta nincs doktora, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs ellátás. Marcaliból jár át egy nyugdíjas háziorvos rendelni hétfőn, szerdán és pénteken, megbízási díjért. Sall István polgármester szerint nem érzik ennek hátrányát a betegek.

A praxisközösség eddig is működő megoldás volt a svájci modellel, mutatott rá Antal László háziorvos, de most a csoportpraxis került látótérbe. Ezzel a kormányzat azt akarja elérni, hogy 10-20 ezer körüli beteglétszámot lásson el néhány háziorvos összefogásban.

– Ez nem lehetetlen, mert jelenleg is két körzetet viszek, a kaposfőit és a nagybajomi egyest, ez mintegy 4 ezer ember ellátását jelenti, plusz gyermekrendelést is tartok pénteken – mondta a háziorvos. – Ha jó az asszisztencia, bizonyos kompetenciákat átvesz az orvostól, sőt erre már képzés formájában is fel kell készíteni a munkatársainkat. Egészségszervező, dietetikus, gyógytornász is dolgozhat egy csoportpraxisban, de nem látom azt, hogy a képzés mindenütt követné a terveket.

Vidéken jelentéktelen a hálapénz, szögezte le Antal László, aki örülne ennek a minimális paraszolvencia visszaszorításának is, mert ez szerinte megszüntetne bizonyos mára már szükségtelenné vált szokásjogokat. A bizalmat erősítő kisebb ajándékokat egyébként nem tiltja az új törvény, de ezek is jelentéktelenek, szerinte abszolút nem motiválják a háziorvosok hozzáállását.

Megkérdeztük: mi a véleményük az orvosi hálapénzről?

Maróti Sándor (Marcali): – Egyetértek az orvosoknak fizetett hálapénz eltörlésével, de ugyanakkor kapjanak tisztességes bért, hogy ne vándoroljanak ki külföldre. Az elvándorlást nagy problémának tartom. Arról inkább nem beszélnék, hogy magamnak kellett-e valaha hálapénzt fizetnem, de szerintem senki sem beszél erről szívesen.

Tikász Rozália (Nagybajom): – Helyeslem a hála­pénz megszüntetését, bár saját tapasztalataim nincsenek szerencsére, ugyanis nyugdíjasként sem vagyok beteges, életemben csak egyszer voltam kórházban. De azismerőseim sok történetet meséltek az orvosoknak adott hálapénzről, szerintük különösen a szülészeten elterjedt.

Sárközi Norbert (Patalom): – Jó döntésnek tartom a hálapénz megszüntetését, mert ez viheti előre az egészségügyet, ugyanakkor élek a gyanúval, hogy nem minden orvos és beteg fogja betartani azután, ha elrendelik, vagyis a hálapénz tovább élhet valamilyen formában. Nekem még nem volt rá szükségem, de ismerőseimmel, szüleimmel már megesett hasonló.