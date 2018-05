Összegyűjtötte a faluja összes gyermekének fotóját a tanítónő

A XX. században született gamási gyerekek szinte valamennyi nemzedéke ott sorakozik Oláh Ágota fotóin. A nyugdíjas pedagógus összegyűjtötte az iskolai csoportképeket a faluban 1905-től kezdve az 1977/78-as születésű korosztályig. Rengeteg katonafotót is kapott.

Oláh Ágota büszke arra, hogy igazolványában az áll, hogy Gamáson született. 1950-ben a helyi bábaasszony segítette a világra. Tizennégy évesen kollégista lett Kaposváron, és a Munkácsy-gimnáziumba, majd a tanítóképzőbe járt. Férje is gamási származású.

– Gyermekkoromban Gamás közepesen nagy falu volt, 1200 lakossal – idézte fel a múltat Oláh Ágota. – Szüleim a téeszben dolgoztak, mert az volt az egyetlen munkalehetőség. Ha kitört a nyári szünet, iskolásként mi is sokat dolgoztunk a gyümölcsösben, ott kerestünk egy kis pénzt. Akkortájt a falu ereje teljében volt, a továbbtanuló fiatalok visszajártak. A nyarakat otthon töltötték, ezért nagy élet volt az ifjúság körében.

Azokban az években sokan tanultak tovább, sok mérnök, orvos, tanár került ki a faluból. Oláh Ágota egyszer összeszámolta, hány tanító, tanár és óvópedagógus származik a településről, és 37-nél hagyta abba. Az elszármazottak pedig nem feledkeztek meg Gamásról. Amikor a katolikus templom építésének 200. évfordulóját tartották, Oláh Ágota is kivette a részét a szervezőmunkából. Meghívták a gamási iskolában végezetteket. Az ünnepségen mintegy 700-an gyűltek össze, köztük 80 év feletti idősek is.

– Annyira megható volt a találkozás és emlékezés, hogy elhatároztam: mivel tanító vagyok, összeszedem a még meglévő iskolai csoportképeket – beszélt a kutatómunka kezdetéről a nyugdíjas pedagógus. – Végigjártam a falut a férjem segítségével. Ismertem az időseket, szívesen szóba elegyedtek velem, és odaadták a régről őrzött családi fotóikat.

Az elhozott képeket beszkennelte, majd mindig visszavitte, hiszen ezek családi értékek voltak. A kutatás kedvért megtanult nyomtatni, nagyítani is. Lassan páratlan gyűjteményt állított össze, amelyet sikerült kiadni egy kis könyvecskében.

– A legrégebbi fotó 1905-ös, azon csak a tanító ismert – mutatta Oláh Ágota. – Az 1915-ös osztályból viszont már ismerjük a legtöbb gyermek nevét. Minden fényképet a rajtuk szereplők, vagyis a tanárok és a diákok neveivel együtt adtunk közre. A kiadványban helyet hagytunk annak is, ha felismernek valakit, odaírhassák a nevét a hozzátartozók. Számomra döbbenetes élmény volt, amikor édesapámat felfedeztem egy olyan fotón, amelyről nem is tudtam.

Kezdetben még 30-as létszámú osztályok voltak Gamáson. Az 1977-78-as születésű gyerekekről már csak két kép készült: az egyiken egy tanárnő és négy diáklány, a másikon a pedagógus mellett csupán öt fiú és négy lány látható. Így fogyott a település.

Közben a gyűjtőmunka során egyre több első és második világháborús fotóval is megajándékozták a helybeliek Oláh Ágotát. A képeken szereplők azonosítása, adatai miatt a levéltárban is kutatott. Amikor a gamási Hősök terén felújították a világháborús áldozatok emlékművét, az egykori tanítónő a templomban egy kivetítőn mutatta be katonafotókat. Megtelt emlékezőkkel a templom. Azóta Oláh Ágota blogot működtet Gamás történetéről, ahol láthatók a katonák portréi, életképek a frontról, sőt régi képeslapok is a településről. Segédkezett az egyetlen 56-os gamási áldozat, Lakos Károly emlékművének felállításánál is.

Oláh Ágota pályája kezdetén a kaposvári Berzsenyi iskolában tanított, majd gyermeke születése után a Kinizsi iskolában dolgozott. A lakótelepi iskolából ment nyugdíjba, de máig visszajár. Az ő és a férje szülei elhunytak, a gamási házukat megtartották. Bár Kaposváron laknak, de nem a Balatonon töltik a nyarakat, hanem Gamáson pihennek, és a kiskertben mindent megtermelnek, amire szükségük van. Az egykori tanítónő tovább kutatja majd szülőfaluja múltját, de most sokat tölti az idejét a kisunokájánál Budapesten, mert a 11 hónapos baba mellett sok a tennivaló. De ahogy tudja, folytatja majd a kutatómunkát.