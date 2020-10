Több lett az érmes bika Somogyban, mint a vendég

Kevesebb volt az idén a bírált gímszarvastrófea, de születtek kiemelkedő eredmények a bírálatok során. Tizenegy kiemelkedő trófea közül hat szabad területi, öt pedig a Bőszénfai Szarvasfarm területére esett.

Ahogy arra számítani lehetett, az idei gímszarvasszezon jóval a korábbi évek alatt maradt az elejtett állatok számát tekintve. A koronavírus-járvány miatt nem számíthattak a vadászatra jogosultak külföldi vendégekre, így a legtöbb koronás állatot hazai vadászok hozták terítékre.

A trófeák bírálata a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya szeptember közepén indult tömegesen. A bíráló szakemberek naponta akár hetvenet is szemügyre vesznek. Most már a szarvasbőgés végeztével elsősorban gímszarvastrófeákat mutatnak be a vadászok, de akad még néhány őzbak is.

A Somogy Megyei Kormányhivatal lapunkat arról tájékoztatta, hogy a tavalyi évhez képest valamelyest kevesebb trófeát bírált a hatóság. – Az előző évihez képest 25 százalékos csökkenés mutatkozik – közölték. – Azonban az idei évben is nagyon jó volt az agancsfelrakás, ami jól látszik az eredményeken. A hatóság bírált már több kapitális gímbikatrófeát is. Eddig tizenegy kiemelkedő trófeájú gímbika került terítékre Somogyban, amelyek meghaladták a 230-as nemzetközi ponthatárt. Ebből hat szabad területi trófea volt, és öt a bőszénfai Szarvasfarmról került bírálatra.

A szabályok szerint a nemzetközi pontszámot elért trófeákat a megyei vadászati hatóság minden esetben bemutatja az Országos Trófeabíráló Testületnek felülbírálatra.

– Szerencsére olyan minőségű a szarvasállomány Somogy megyében, hogy a terítékre kerülő bikák nagy hányada érmes – értékelte a szezont a hatóság. – A mostanáig elbírált 771 gímbikatrófea 67 százaléka volt érmes, ami kiváló teljesítmény.

Összesen 513 érmes bika került az idei évben terítékre. Közülük 84 ért arany, 199 ezüst, és 230 bronz minősítést.

Hiába várták az érmes bakokat

Őzbakból is kevesebb esett az elmúlt szezonban, hiszen 25 százalékkal kevesebb trófeát bírált a hatóság, mint egy évvel korábban. A Somogy Megyei Kormányhivatal kérdésünkre azt közölte: az őzbaktrófeák minősége elmaradt a várttól. Ugyanis az érmes trófeák száma csaknem a felére csökkent. Mostanáig 1309 elejtett őzbak trófeáját bírálták el, amelyek mindössze 4 százaléka, vagyis 55 lett érmes. Aranyérmes 5, ezüstérmes 17, és bronzérmes 33 lett.