90 évesen is ízig-vérig pedagógus Lajos bácsi

Ha lottózott volna, a huszonnégy bizonyára nyerő szám lett volna az egykori hetesi körzeti iskolaigazgató, Bank Lajos életében: huszonnégy évesen lett az intézmény vezetője, huszonnégy tagú tantestület élén kezdte a munkát, és ennyi évet töltött ebben a beosztásban. Egyetlen szám tér el csupán a többitől: nemrég betöltötte a kilencvenedik életévét is.

Bank Lajos Csombárdon született és ott is végezte az alapfokú iskoláit. Szülei a mezőgazdaságban dolgoztak, így neki is bőven kijutott a paraszti életből. Tizenkét éves korától hét éven keresztül minden nyarát a cséplőgép mellett töltötte.

– Édesapám hat évig községi bíró is volt, mindemellett édesanyámmal együtt mélyen vallásosak is voltak – mondta Bank Lajos. – Nagyon szigorúan neveltek, de önállóságra is szoktattak. A munka mellett a jó bizonyítványt is elvárták tőlem, igaz szerettem is iskolába járni, mivel Meidl Dezső személyében kiváló tanítóm volt. Nem véletlenül lett mindvégig kitűnő a bizonyítványom, és ezt az eredményt a későbbi iskoláimban is megtartottam. Meidl Dezső amúgy nagy szerepet játszott abban is, hogy alig tízévesen már én is pedagógus akartam lenni – tette hozzá Bank Lajos.

Ezt az elhatározását tovább erősítették benne a fonyódi zárdaiskolában, ahol az apácák többek között az elesettek és a gyengék segítését is feladatul tűzték ki számára. Ez utóbbi amúgy is közel állt hozzá, hiszen már Csombárdon is szívesen foglalkozott a kisebbekkel és a gyengébb tanulókkal. A zárdaiskolából már egyenes út vezetett a kőszegi tanítóképzőbe, amelynek elvégzése után a Nagybajom melletti Felsőkakpusztán tanított egy évig. – Az ötvenfős osztályom több mint fele intézeti gyerek volt, az átlagnál nagyobb törődést igényeltek – mondta. – A velük való foglalkozás igazi próbatételt jelentett számomra. Ekkor határoztam el, hogy munkám során kiemelt figyelmet fordítok az egyenlőtlenségek csökkentésére, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására, és hogy minden eszközzel segítem a tehetségek gondozását, függetlenül attól, hogy kik voltak a szüleik – emlékezett a kezdetekre.

1955-ben nevezték ki Hetes, Juta, Bodrog és Csombárd körzeti iskolaigazgatójának, ahol nem csupán intézményi feladatokat látott el, de ő lett a környék kulturális életének felvirágoztatója, Vikár Béla hagyatékának felkutatója és gondozója is. A középiskolás honismereti szakkörével bejárta az országot, gyűjtötte a paraszti élet tárgyi emlékeit, népi zenekart, kórust, néptánc- és színjátszó csoportot, nyugdíjasklubot szervezett. Mindeközben igazi közösséggé kovácsolta a tantestületet, szabadidős programokat szervezett számukra, és a pedagógusok is részt vettek kultúrcsoportokban. Az iskola minden tekintetben a település szellemi központja lett, ahova a volt tanítványok szerint a gyerekek is örömmel jártak.

– Köztiszteletben álló, elhivatott pedagógus és kiváló népművelő is volt egyben, akinek nagy szerepe volt abban is, hogy Hetesen a mai napig békességben és példamutatóan él egymás mellett katolikus és református – emlékezett az egykori tanítványa, Koszpekné Kiss Aranka. Az elmondottakat a nyugdíjasklub vezetője, Keczeli Jánosné is megerősítette, aki bár nem hetesi születésű, de a közösségén keresztül ismeri az emberek véleményét.

Bank Lajos munkáját felsőbb körökben is értékelték: megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója és a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést is, míg a település Hetes Polgáraiért díjjal jutalmazta. – Nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt, a legtöbbet azonban a feleségemnek köszönhetek, aki amellett, hogy mindenben támogatott, részt vett a tánccsoportban is, és nem mellesleg a népviseleti fellépőruhákat is ő varrta. Sajnos másfél éve elveszítettem, nélküle nagyon üres lett az életem – zárta a beszélgetést a volt intézményvezető.

Fotó: Varga L.