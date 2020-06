Maszk is jár a talárhoz a tárgyalótermekben

Rengeteg érdeklődő rohamozta meg a bíróság ügyfélsegítő irodáját hétfőn, mert a járvány lecsengésével a héten újra megnyíltak a tárgyalótermek. A büntetőügyekben tovább alkalmazzák a járvány alatt bevált távmeghallgatást is.

Nyitunk, de ez óvatos nyitás, foglalta össze a bíróságok aktuális helyzetét Vadócz Attila büntetőbíró, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője. Nem állt vissza a régi rend, hogy bárki korlátozás nélkül betérhessen, szögezte le. Az új tárgyalások a járványügyi szabályok figyelembevételével zajlanak: az épületben maszkban lehet tartózkodni, fertőtlenítőt alkalmaznak.

– Az újranyíló tárgyalásokon elsősorban annak a jelenlétére számítunk, aki idézést kapott. Az illető az idézés időpontját megelőzően tíz perccel léphet be az épületbe, és csak addig maradhat, amíg tényleg szükséges – sorolta az új szabályokat Vadócz Attila. – Nincs kizárva, hogy hallgatóság, hozzátartozók legyenek a tárgyalóteremben, de a tanács elnöke dönti el, hogy van-e erre lehetőség, biztosított-e a biztonságos távolságtartás. Mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy nem koronavírus-fertőzött, ennek pedig szabálysértési és büntetőjogi következménye van, tehát érdemes komolyan venni.

– A polgári ügyekben visszatérünk a személyes tárgyalásokhoz – mondta el Matusik Gertrúd törvényszéki bíró, sajtószóvivő. – Dolgoztunk a járvány alatt, másodfokon hoztuk az ítéleteket, de első fokon akadályt jelentett, hogy nem tudtunk ügyfelet fogadni a bíróságokon. A távmeghallgatásos tárgyalások időpontját időközben már kitűztük, de most az új kormányrendelet enyhítései után arra módosítjuk, hogy a tárgyalás helyeként a bíróságot jelöljük meg. A polgári ügyekben ugyanis elsődleges a személyes jelenlét, és azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek nem is igazán kedvelték a skype-os tárgyalást.

Az ügyfélsegítő irodába ezentúl csak telefonos időpont egyeztetése után lehet menni, ez új szabály. Egyszerre három ügyfél és három ügyintéző tartózkodhat bent. A földszinten új ügyfélfogadó helyiséget alakítottak ki. Az ügyfélsegítő újranyitása nagy érdeklődést váltott ki, már rengetegen érdeklődtek.

Nem okozott torlódást a járványidőszak a bíróságon

Összesen négyszázalékos ügycsökkenést regisztráltak valamennyi somogyi bíróságon. A tavalyi első negyedévben 6696, míg az idén ugyanebben az időszakban 6391 ügy érkezett be. Torlódást nem okozott a vírus. A lecsökkent ügyszám a veszélyhelyzet ideje alatt főként polgári peres szakágban a Kaposvári Törvényszéken volt érzékelhető, de a járásbíróságokon is jelentkezett a családi jogi pereket kivéve, mert a bontóperek a járványidőszak alatt is folytatódtak. A büntetőjogi szakágban sem nőtt, de nem is csökkent az ügyszám. Büntetőügyekben sok helyütt megmarad a távmeghallgatásos gyakorlat, például a letartóztatásoknál, mert így nem kell a rendőrségi fogdáról átszállítani a gyanúsítottakat a bíróságra.