Maszk mögött a falu, vagy mégsem?

Újvárfalván – elsőként a somogyi kistelepülések közül – bevezették a kötelező utcai maszkviselést.

Kiss Péter Pálné, Újvárfalva polgármestere lapunknak elmondta: mindenki érdeke, hogy a lehető legalacsonyabban tartsák a betegek számát a faluban. – Elővigyázatosságból hoztam ezt a döntést – mondta lapunknak. – Eddig csak néhányan kapták el a betegséget és szeretnénk, ha ez így is maradna. November 30-tól minden hatévesnél idősebb újvárfalvai köteles maszkot húzni, ha az utcára lép. Az önkormányzatunk maszkokat is adott a rendelet mellé.

Kaposfőn is elterjedt a kötelező maszkviselés bevezetésének híre, ezt azonban cáfolta Ábel Melinda polgármester. – Nincs itt akkora forgalom, ami indokolná a szigort, és szabálykövetőek a helyiek – mondta. – Amikor várják a buszt, akkor is viselik a maszkot.

Kaposszerdahelyen sem tartják indokoltnak a maszk viselését. Prépost László polgármester elmondta: néhány aktív betegről tud.

– Egy néhány száz lelkes településen nem életszerű a maszk viselésére kötelezni a lakókat, vélekedett Bertók László vései polgármester. – Az utca is 30 méter széles és naponta jó, ha kétszer találkoznak az emberek – mondta a településvezető. – Nem látom értelmét, nem tartom az embereket annyira kiskorúnak, hogy ne fogják fel józan paraszti ésszel, hogy ezekre az intézkedésekre szükség van, és mindenkinek be kell tartani őket. Ennél nagyobb dolgokat is megoldottunk már.

A fejekben még mindig némi zavar van azzal kapcsolatban: hol kötelező a maszk viselése, s hol nem. A szabályozás azonban még mindig ugyanaz: a tízezer lakosnál népesebb városokban a polgármesterek által kijelölt területeken, az annál kisebb településeken pedig csak a központilag szabályozott helyeken, például a boltban, patikában.