Maszk nélkül, őszintébb mosollyal dobáltuk a százasokat a parkolóórába

Újra fellélegezhetünk a közterületeken. Az elmúlt hétvégén a beoltottak száma meghaladta az ötmilliót, ezért az utcákon már nem kell maszkot hordani. Ennek ellenére néhányan még mindig eltakart arccal korzóztak.

Mosolygós emberekből nem volt hiány kedden délelőtt a kaposvári sétáló utcán. A legtöbben láthatóan is örültek annak, hogy nem kell maszkot hordaniuk. Egy fiatal pár például hosszú percekig ölelkezett, boldogok voltak, hogy végre közterületen is megcsókolhatták egymást. – Ez egy felszabadulás – mondta Takács László és Szücs Cintia. – Alig kaptunk levegőt, ezért nagyon vártuk már, hogy megszabaduljunk a maszktól – tette hozzá a szerelmespár.

Egy idősebb asszony is várta már, hogy korlátozás nélkül sétálhasson az utcán. Az Európa parknál mélyen beleszippantott a levegőbe, hogy jól érezze a virágzó növények illatát. Hermann Rita a kezében lóbálta a szájmaszkot, pár másodperccel korábban lépett ki egy üzletből, ezért nem tette még el a védőeszközt. Kérdésünkre válaszolva elmondta: örül annak, hogy az utcán nem kell hordania, szemüvegesként többször is küzdött a párásodással. Néhány járókelő azonban még óvatosan közlekedett az utcán, leginkább az idősebbek húztak maszkot. Volt, aki teljesen eltakart arccal sétált és olyan is, aki csak a száját védte.

A parkolási szokások is megváltoztak keddtől. A kijelölt parkolókban újra fizetni kell a megállásért. Néhány autós örül ennek, mert nem kell hosszú percekig körözni a városban, hanem egyszerűbben találnak helyet. A Szivárvány Kultúrpalota mögötti parkolóban is több tucatnyi szabad hely volt kedden, ezért a rutintalanabb sofőrök is könnyedén meg tudtak állni. Baranyai Szandra nemrég szerzett jogosítványt, a fiatal sofőr amellett, hogy csak párszor vezetett a városban, parkolójegyet is most vásárolt először. – Ez a pillanat is elérkezett – mondta a lány. – Látszik, hogy jóval kevesebben autóznak a városban, mint az elmúlt hónapokban. Azt gondolom ez érthető is, hiszen véget ért az ingyenes parkolás – tette hozzá.

Aki azonban elfelejtett jegyet venni, az első napon szerencsésen megúszta. A Kaposvári Parkolási Kft. parkolóellenőrei kedden még csak figyelmeztető cetlit tettek a járművek szélvédőjére. A Kapos Holding Zrt. tájékoztatása szerint, akiknek érvényes éves, féléves, negyedéves, vagy havi parkolóbérletük volt akkor, amikor elrendelték az ingyenes parkolást, azoknak annyival hosszabbodik meg az érvényesség, ameddig a kedvezmény élt.

Maszkot kell húzni, ha felállunk az asztaltól

A legtöbb helyen zárt térben továbbra is kell maszkot viselni. Tömegközlekedési eszközökön is csak úgy lehet utazni, függetlenül attól, hogy valaki rendelkezik védettségi igazolvánnyal vagy nem. Az üzletekben, hivatalokban és az ügyfélfogadási helyszíneken is el kell takarni az szájat és az orrot, bizonyos esetekben pedig az éttermekben és a kávézókban is. Utóbbi helyeken a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek csak akkor kell maszk, ha elhagyják az asztalukat és éppen nem fogyasztanak semmit. Akinek nincsen védettség igazolványa, ő csak a teraszt használhatja, de ha bemegy a mosdóba vagy fizetni, akkor muszáj maszkot húznia.