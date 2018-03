Mátyás királyra emlékeztek

Magyarország a keresztény Európa védőbástyája és pajzsa – ez olyan eszme, amely többször felbukkan a magyar történelemben, és a Hunyadiak korában szilárdult toposszá, de jóval korábban keletkezett. 1417-ben jelent meg először ez a szófordulat, és Luxemburgi Zsigmond magyar királyhoz köthető, aki már ekkor felismerte, hogy csak európai összefogás és keresztes hadjárat állíthatja meg az oszmán fenyegetést. Ez is megtudhattuk Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense előadásából. Az Ostrea Peregrina Akadémia vendége volt a Rippl-Rónai Múzeumban. Előadásában Mátyás király korának hadászatába nyerhettek bepillantást az érdeklődők.

2018 Mátyás király emlékéve, mert több kerek évfordulója is van az élete eseményeinek: 575 évvel ezelőtt született és 560 éve választották királlyá a Duna jegén. A szervezők nevében Varga Máté, a szentjakabi apátság kiállítóhelyének koordinátora elmondta, hogy az idén több eseményt rendeznek Hunyadi Mátyásra emlékezve.

– Az emlékév kiváló alkalom, hogy árnyaljuk a Mátyásról alkotott képet – felelte kérdésünkre Fedeles Tamás. – A legközismertebb történelmi figuránk, képmása ott van a pénzeinken, de számos mítoszt lerombolhatnánk róla, mint például valóban igazságos volt-e, vagy komolyabban is felléphetett-e volna a török ellen.

Mátyás uralkodása elválaszthatatlan apja, Hunyadi János törökellenes hadjárataitól, mutatott rá a történész. A Hunyadiak ismerték fel a magyar haderő modernizálásának szükségességét. Ennek része volt a határvédelmi rendszer, a déli végvárak megerősítése. Fedeles János bemutatta a híres fekete sereg szerkezetét is.

Leírták Kaposvár ostromát

Mátyás korából Somogyban a nagyszakácsi királyi szakácsok tevékenysége ismert, de más események is figyelmet érdemelnek. Fedeles Tamás, aki főleg egyháztörténettel foglalkozik, a korszak hadtörténetében is járatos. Ebben a témában dolgozta fel Kaposújvár, vagyis a mai Kaposvár ostromát. Birtokosa, Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán Somogyban is jelentős területeket mondhatott magáénak. Amikor a főrendi Újlakiak Ulászló király ellen fellázadtak, Dombai Dávid nevű várnagyuk több hétig tartotta Kaposújvár várát a királyi seregekkel szemben. Az ostromról részletes leírás ismert Bonfini krónikájából. Végül a támadók lőporral robbantották be a várat, így került az uralkodó kezére. A Hunyadiak korának hadtörténete a tűzfegyverek elterjedése miatt is izgalmas, tartja a történész.