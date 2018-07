Meccsdömping: harminc országból érkeztek sportolók Kaposvárra

Már vasárnap délelőtt kezdetét vette a meccsdömping a 14. Intersport Ifjúsági Sportfesztiválon. Közép-Kelet-Európa legrangosabb utánpótlássport rendezvényére idén is négy földrészről érkeztek csapatok.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Vasárnap délelőtt már birtokba vették a pályákat az ifjú labdarúgók, kosarasok, kézilabdások és röplabdások. A négy sportágban közel ötezer sportoló ad számot tudásáról az elkövetkezendő egy hét során.

A hivatalos megnyitó előtt a Kossuth téren felállított fesztiválfaluban gyülekeztek a sportolók, az edzők és a kísérők, hogy közösen sétáljanak a Fő utcán keresztül a Rákóczi-stadionba. A több ezres tömeg jókedvűen, énekelve érkezett meg a hivatalos megnyitóra, ahol a harminc országot egy-egy rövid, a nemzetre jellemző zenés-táncos bemutatóval köszöntötték. Az ünnepélyes rendezvényt követően, az U15-ös korcsoportban a Kaposvár Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia az egyiptomi Eagles Sports Group csapatával mérkőzik meg a várhatóan zsúfolásig megtelt stadionban.

Felvonulnak a fiatalok és kezdetét veszi a foci feszt! Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2018. július 8., vasárnap

A hivatalos nyitómeccs előtt már számos mérkőzést rendeztek a fesztiválon. A fiú kézilabdázóknál, az U16-os korosztályban a Somogytarnóca és Csurgó is egy csoportban küzd a legjobb helyezésért. A két csapat mérkőzése 33 gólos csurgói sikert hozott.

– Idén harmadik alkalommal veszünk részt a fesztiválon, s most is remekül érezzük magunkat Kaposváron – nyilatkozta Fábos Éva, a Somogytarnóca csapatának edzője. – A szervezők ezúttal is kiváló munkát végeznek. A torna illeszkedik a gyerekek felkészülésébe, ráadásul olyan csapatok ellen is játszhatnak, amelyekkel nem találkoznak a bajnokságban, így felmérhetik a tudásukat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Második alkalommal veszünk részt a fesztiválon – mondta Gazdag Tibor, a Csurgói KK U16-os csapatának edzője, aki nem melleslegesen a felnőtt élvonalban hatodik helyen záró csapatot is erősíti. – Tavaly remekül éreztük magunkat a színvonalas tornán, így idén is neveztünk, két csapattal. A fiúk számára ez lesz a felkészülés első lépcsőfoka, melyen még jobban összerázódhat a társaság. Az előző tornát a harmadik helyen zártuk, idén viszont már aranyéremmel szeretnénk hazatérni.

A kézilabda pályákon kívül természetesen minden sportágban találkozhatunk somogyi csapatokkal, melyek évről-évre jó eredményeket érnek el. A sportkedvelők egy hétig csemegézhetnek a mérkőzések közül, melyeket ingyenesen tekinthetnek meg. A több száz összecsapás mellett, a Kossut téren lévő fesztiválfalu is számos szórakozási lehetőséggel várja az érdeklődőket.