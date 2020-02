Medvehagymával lesznek egészségesebbek az ételek

Bő egy héttel korábban bújt elő idén a tavasz első gyógynövénye, a medvehagyma, mint az előző években. A somogyi erdőkben már telnek a kosarak, hiszen egyre több étterem és cukrászda ízesíti süteményeit, ételeit medvehagymával.

A toponári Haller Zoltán évek óta gyűjti a tavaszi növényt. – Ilyenkor szeretem, amikor friss, zsenge, a vadpörkölt mellé csinálunk belőle salátát – tette hozzá.

Pár száz méterre a toponári gyűjtőtől a zselickisfaludi Fodor Istvánnal találkoztunk a zselici erdőben, aki nem csak a családnak, hanem eladásra is gyűjt a növényből. Azt mondja, idén korábban bújt ki a gyógynövény az avar közül. – Az enyhe tél miatt bő egy héttel korábban jelent meg a medvehagyma, különösen a védett, napos hely kedvez neki – jegyezte meg Fodor István. – Az állami erdőkben saját felhasználásra szabadon lehet gyűjteni, de maximum két kiló szedhető, csak engedéllyel lehet nagyobb mennyiséget hazavinni. A gyűjtött medvehagyma élelmiszernek minősül, így az általános jelölési, nyomon követési követelmények ugyanúgy vonatkoznak rá, mint a termesztett zöldségekre, gyümölcsökre. Magas a C- vitamin-tartalma, ismert vérnyomás- és vérzsírcsökkentő hatása is, nem beszélve arról, hogy finom – sorolta Fodor István. – A népi megfigyelések szerint a hagyma külsődleges használata – borogatásként, lemosásként – jótékony hatású egyes gombás fertőzések kezelésében.

Egyre több somogyi étteremben, cukrászdában használják különböző ételek ízesítéséhez a medvehagymát.

– Pénteken a menüben már szerepel a friss medvehagyma, pogácsába kerül belőle – mondta el Gergely Ica, Kapos Hotel marketingvezetője. – Március első napjaiban pedig medvehagymával ízesített előétel, főétel és desszert is lesz éttermünkben. – Azt tapasztaljuk, hogy vendégeink már nagyon várják a tavaszi, friss üde növényből készült ételeket.

Évek óta használják alapanyagként a medvehagymát a balatonlellei Márton Cukrászdában is. – Nagyon szeretik a vásárlóink, ilyenkor a legjobb az íze, de teszünk el a növényből szárítva is, hogy egész évben tudjuk kínálni a medvehagymás pogácsát vásárlóinknak – mondta el Márton Kata, a cukrászda üzletvezetője.