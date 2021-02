Még a gólya is lassabban érkezik a járvány idején

Nemzetközi kutatócsoport igyekszik kideríteni, mi okozhatta a koraszülések számának jelentős visszaesését a koronavírus-járvány ideje alatt. Az összefogásban Magyarország is részt vesz. Úgy fest, a rejtélynek több megoldása is lehet.

Dánia és Írország jelentései szerint 2020-ban a 37. várandóssági hét előtti koraszülések száma 90 százalékkal esett vissza, ezen belül az 1500 gramm alatti babák születési aránya 73 százalékkal csökkent. Ugyan Somogyban még nem tapasztaltak óriási visszaesést a koraszülöttek számában, a jelenséget más országokban is megfigyelték.

Az örvendetes javulás nyitjára egyelőre még nem jöttek rá a kutatók. Csupán valószínűsítik, hogy a járvány miatt mindenütt bevezetett védelmi intézkedéseknek köszönhető a váratlan siker. Egyes elképzelések szerint a karanténidőszakban a leállások miatt kisebb lett a légszennyezettség, és ez jótékony élettani hatású. Más szakértők azzal hozzák összefüggésbe a koraszülések számának visszaesését, hogy a kötelező maszkhasználat és a távolságtartás miatt kevesebb fertőzés érheti a kismamákat.

Somogyban egyelőre nem éreznek lényeges különbséget a koraszülések számában sem a megyeszékhelyen, sem a megye más részein. Rétvári Csaba szülész-nőgyógyász főorvos például korábban Barcson is rendelt, a szigetvári kórházban jelenleg is sok somogyi anyával találkozik, mert ugyan az övék egy kisebb kórház, de magas szülésszámmal. Még nem tapasztalt óriási visszaesést a koraszülöttek számában, és ez számára azzal is magyarázható, hogy a problémát jó részben szociális gyökerűnek tartja.

– Az ilyen terhességek jó részében a nem megfelelő életmód és a szociálisan hátrányos helyzet tetten érhető – mondta a főorvos. – A műszerezettség és az ellátás azonban az utóbbi években rengeteget fejlődött, ma már egy 500-600 gramm súlyú gyermek is életben marad, ez 10-15 éve még elképzelhetetlen volt.

Varga Tamás szülész-nőgyógyász, klinikai főorvos, a Praxis Dr. Zénó kaposvári magánklinika munkatársa is úgy tapasztalja, nincs jelentős visszaesés a koraszülések számát illetően Kaposváron.

Jó, ha a fertőzéseket elkerülik az anyák

– Az anyáknak vigyázniuk kell arra, hogy ne következzen be koraszülés, ezért jó ha bizonyos fertőzéseket elkerülnek – tanácsolta Varga Tamás szülész-nőgyógyász főorvos. – Tudni kell, ha egy koraszülött életben is marad, az még nem jelenti azt, hogy egészséges lesz. Nagyon sok teendő, fejlesztés szükséges addig, amíg egy kis súlyú újszülöttből egészséges gyermek és felnőtt lehet. A koraszülött csecsemő nagy teher egy családnak, bármennyire is szeretik. Ezért kell egy terhesség alatt mindent megtenni azért, hogy a koraszülés elkerülhető legyen.

A fogágybetegség is gondot okozhat

Koraszülésre hajlamosító körülmények között szerepelnek életmódbeli tényezők, úgy mint a dohányzás vagy a kórosan alacsony testsúly. A kábítószer használata jelentősen növeli a koraszülés előfordulásának gyakoriságát. A koraszülés ismétlődő, családi halmozódást mutató jellege felveti a genetikai tényezők oki szerepét. Fogágybetegség is felmerülhet, mert kevesen gondolnák, de a krónikus íngyulladás, amely egyébként a várandós kismamák jelentős részét érinti, okozhat koraszülést.

Fotó: MW