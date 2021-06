Még idén elkezdődhet a marcali gyógyszálló építése

Még idén megkezdik az évek óta félkészen álló marcali gyógyszálló építési munkáinak befejezését. Két év tárgyalás után tavaly gazdát cserélt az épület és az azt építtető cég. Az új tulajdonos mostanra a felhalmozott adósságokat is kifizette, ezzel minden akadály elhárult a befejezés elől.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a segélyezést helyezné előtérbe a baloldal

Négycsillagos superior szálloda lesz a marcali Rózsa utcában, ahol 120 szobában pihenhetnek majd a turisták 2024-től. A tulajdonos ugyanis ekkorra tervezi a nyitást, mondta Both Péter, projektmenedzser a Móring József Attila országgyűlési képviselővel és Sütő László polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón. – Néhány hónapja még lehetetlennek tűnt, hogy a rengeteg adósságtól megszabaduljon a szálló és megszerezze a befektető a szükséges összeget az építkezés befejezéséhez – mondta Móring József Attila. – Végül a cégcsoport ezt az álmot valóra váltja, hiszen a felhalmozott adósságot már visszafizették és mintegy 588 millió forintos támogatást is kapnak a magyar államtól három évre ütemezve.

A képviselő örömét fejezte ki a beruházás miatt, hiszen a gyógyszálló felrakja a várost a Balatoni turisztikai térképre.

Sütő László polgármester kiemelte: ez az előrelépés 160 új munkahelyet teremt Marcaliban. – A város mindig is elkötelezett volt amellett, hogy legyen gyógyszálló, emiatt számtalan partnerrel tárgyaltunk. Most eljutottunk oda, hogy a megye legmeghatározóbb ipari városa felzárkózik a turisztikai vonalon.

Hozzátette: így megtelhet a város élettel, hiszen közel kétszáz vendég lesz jelen Marcaliban, akik a helyi éttermeket, boltokat látogatják majd, ezzel is fellendítve a gazdaságot.

A polgármester azt is elmondta: hogy az önkormányzat támogatja a beruházó elképzeléseit, s a Rózsa utcában elkészül az út aszfaltozása is. A beruházó cégcsoport nevében Both Péter projektmenedzser beszélt a jövőbeni tervekről. – Jelenleg az építési engedély és kivitelezési tervek készítésének fázisában vagyunk – mondta. – A beruházást mindenképpen még idén megkezdjük a nem engedélyköteles kiviteli tevékenységek elvégzésével.

Both Péter hozzátette: 120 szobával, hat medencével és háromszáz fős konferenciateremmel tervezik a szállodát.

Fontos szempont volt a befektető számára, hogy a Balatonhoz közel található a szálloda, ezért olyan létesítményt terveztek, amellyel a négy évszakos Balaton koncepciójához is hozzájárulnának.

Közös munka kezdődhet a fürdővel

Both Péter a sajtótájékoztatón elmondta: a beruházó szoros együttműködést tervez a már működő Marcali Városi Fürdővel, használni szeretnék a gyógyvizet, de az üzemeltetésben is részt vállalnának. A gyógyvízkutak jelenleg 15 százalékos kihasználtsággal működnek, így Sütő László szerint, ennek nem lesz akadálya. Györkös Tamás, a fürdő vezetője érdeklődésünkre elmondta: a fürdő mindenképpen profitálhat a hotel megépítéséből. Tapasztalatai szerint ez akár 35 százalékos bevételnövekedést is jelenthet egy fürdő számára.