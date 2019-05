Még mindig szívjuk: nem akar eltűnni a nikotincsutka a kezekből

Május 31-én, csütörtökön van a dohányzásmentes világnap, mellyel az Egészségügyi Világszervezet a dohányzás káros hatásaira igyekszik felhívni a figyelmet. Hiába s ok tiltás és szabályozás, nagyon lassan akar kikopni a nikotincsutka a kezekből.

Egy magára valamit is adó dohányosnak a napi megszokott rutin része, három dolog – pénztárca, telefon, cigaretta – meglétének ellenőrzése a táskában. Ahogy az is rutin, hogy a bagóért nyúl, szikrát ad az öngyújtónak és mélyen beleszív. Ez a pár mozdulat napról napra többször is lejátszódik, s közben arra gondol az ember: most megszabadul az őt nyomasztó problémáktól. Pedig, ahogy évről -évre egyre jobban hozzászokik, folyamatosan generálja gondjait, rövidíti az életét. A dohányzás a legkárosabb függőségek egyike, szinte valamennyi súlyos és halálos megbetegedés egyik fő okozója. I Ilyen a tüdőrák, a légmell, egyéb akut, súlyos gyulladásos betegségek.

– Két évvel ezelőtt a tüdőrákos betegek száma még nem érte el a tízezret hazánkban – mondta Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, azonban sokat romlott a helyzet, hiszen az idei évben már tizenegyezer felett van a regisztrált betegek száma.

A tüdőrákos betegek mintegy 81 százaléka dohányos. A szakorvos úgy látja, hogy minél korábban kezdi el valaki a dohányzást, annál nagyobb kárt tesz saját magában. Egy friss statisztika szerint a magyar gyerekek 19 százaléka dohányzik.

– Ijesztő ez a szám – mondta a tüdősebész. – A passzív dohányzásnak kitett gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben, vannak országok, ahol törvény tiltja például az autóban dohányzást, ha gyerek is utazik velünk. Másrészről azt látom, hogy bizonyos körökben már nem annyira trendi a cigarettázás. Ennek ellenére egyre fiatalabb betegeink vannak, a 40 éves pácienseken már meg sem lepődünk. Pedig korábban 50 év feletti betegekkel találkoztunk – foglalta össze a szakorvos a tapasztalatait.

Szántó Zalán véleménye szerint, nem alternatíva a leszokásban az elektromos cigaretta. Habár néhány éve még azt várta a szakma az e-cigiktől, hogy ezek segítenek a leszokásban, most úgy látják: károsabbak mint a hagyományos cigaretta. – A betegek követése kapcsán azt tapasztaljuk, hogy sokkal rosszabb a helyzetük. A nikotint tartalmazó gőz vízpermettel kerül a tüdőbe, és az a tüdő legmélyebb zugait is be tudja járni. Ez jobban rontja a tüdő működését, mint a hagyományos cigaretta.

A legtöbbet akkor tehetünk saját egészségünkért, ha mindenféle füsttől és gőztől is megszabadulunk.

Somogyban kevesebb a beteg

A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a dohányzással összefüggésbe hozható halál okok, mint az ajak-, szájüreg és garatráák, gége-, légcső, hörgő és a tüdőrák, nyelőcső rosszindulatú daganata, oxigénhiányos szívbetegségek, agyérbetegségek, idült alsó légúti betegségek száma csökken. Míg 2007-ben százezer lakosból 704 férfinál fordult elő valamelyik betegség, addig 2012-ben már csak 608, 2016-ban pedig 515. Ugyanez az arány a nőknél 2007-ben 353 volt, 2012-ben 337, három éve pedig 267.

Az említett betegségekben négy év alatt Somogy megyében 5417 férfi és 5444 nő hunyt el. Habár megyénkben kevesebb a beteg, országos összehasonlításban még mindig a középmezőnyben foglal helyet Somogy.