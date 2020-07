Még nincs vége a küzdelemnek: sok településen még tart az özönvíz

A víz az úr péntek éjszaka óta Somogyban. A 200 milliméter meghaladó csapadékmennyiség komoly károkat okozott. Böhönyén, házak váltak lakhatatlanná, Nagyatádon a vízművek károsodtak, így lajtos kocsi viszi a tiszta ivóvizet. Babócsán keddre várják, hogy a Rinya patak tetőzni fog, homokzsákokkal védik a környező ingatlanokat.

– Anya, a papucsom – kiabálta a karon ülő Ármin édesanyjának. A közeli földekről újabb óriási vízmennyiség vonult le a Táncsics utca házaira. – Szombaton száz méterrel arrébb találtuk meg a gáztűzhelyt, most pedig amit kipakoltunk a ház mellé, minden tönkremegy – mesélte könnyeivel küszködbe Miklós Vanessza. Pár perc alatt derékig érő víz lepte el az utat, kerteket és tört be újra a házakba. Azonnal a helyszínre érkeztek a böhönyei tűzoltók, akik próbálták menteni a bútorokat, a gyerekjátékokat. Kihoztak a derékig érő vízből babakocsit, bútorokat, cipőket és még egy kiscicát is. – Sose lesz már vége, harmadik napja zúdul le a töménytelen víz, mindenünk tönkrement – mesélte elkeseredetten az egyik Táncsics utcai lakos, akinek az udvaron száradó kanapéját elnyelte a víz. – A környező földekről óriási mennyiségű felgyülemlett víz zúdult le, amely áthaladva a völgyes Táncsics utcán a Rinya patakba megy, próbáljuk megvédeni homokzsákokkal a házakat – mondta el Darusi Gábor, a helyi önkormányzat munkatársa. Hozzátette: hétfőn két ingatlanba jutott be a víz, szerencsére senki sincs a házakban és áramtalanították az épületet.

Pável Attila is próbált segíteni a Táncsics utcai családoknak. Szombaton őt is menteni kellett az özönvízben. – Próbáltam biciklivel átmenni a hullámok között, de nem sikerült, egy kerítésbe kapaszkodtam meg, ahonnan a kötelesek mentettek ki – mesélte a böhönyei férfi. Hozzátette: két méteres is volt a falu központjában a víz, amely elsodorta a kerékpárját.– Katasztrófahelyzetet tapasztaltunk, 25-30 házba betört a víz, csak csónakkal lehetett a József Attila utcát megközelíteni – mondta el Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere. Hozzátette: folyamatosan mérik fel a károkat, a délelőtt folyamán már hatan jelezték az önkormányzaton, hogy nehéz helyzetbe kerültek. – Az előzetes becslések szerint 50 millió forint feletti kár keletkezett, házak, pincék teltek fel vízzel, a hegyi útjaink járhatatlanok, kettétört hídgyűrű, több lakossági kút szakadt be – sorolta a polgármester. Megjegyezte: kedden rendkívüli testületi ülésen döntenek arról, hogyan tudják segíteni a lakosságot és kérték a megyei vezetők támogatását is.

– Kedd reggel vagy a délelőtti órákban várható a Rinya patak tetőzése Babócsánál – mondta Váradi Nelli Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság szakaszmérnöke. Hozzátette: a házakat, amelyek veszélyben vannak körbezsákolták. A 297 centiméter a vízállás 320 centiméterre emelkedhet. Ez azonban attól is függ, hogy a felső szakaszokon miként tud kilépni a patak. A Rinya utca végében Babócsán mintegy ötvenen építették a gátakat. A somogyi településen lezárták a Rinya hidat, már csak Csokonyavisonta felől lehet megközelíteni a falut. 137 hektárnyi halastó van a térségben, amelyeknél több helyen átszakadtak a gátak.

Böhönyén, Nagyatádon, Segesden és Babócsán hétfőn tájékozódott Neszményi Zsolt, a védelmi bizottság elnöke, Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Wéber Antal tűzoltó dandártábornokkal. A helyszíni szemlén egyeztettek a polgármesterekkel a villámárvíz okozta problémákról. Nagyatádon továbbra is lajtos kocsik viszik a tiszta ivóvizet. Hétfő reggelre sikerült az egyik vízkutat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereinek fertőtlenítenie és üzembe helyezniük. Ám ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a víztornyot tölteni tudják. Ötvöskónyiban, Lábodon továbbra sem folyik víz a csapokból. A tervek szerint kedden tudják a másik kutat üzembe helyezni, így újra garantálni tudják majd a vizet mindhárom településen.

