Még szebb lesz Kaposvár belvárosa

Tizenkilenc önkormányzati tulajdonú üzlet újul meg Kaposváron 1,1 milliárd forintból. A Németh István Program keretében kicserélik a homlokzatokat, valamint korszerűsítik a világítás-és fűtésrendszert. Több zöldterületet is kialakítanak a fejlesztés során.

– Az a cél, hogy a kaposváriaknak jobb legyen – mondta el Szita Károly hétfői sajtótájékoztatóján. Kaposvár polgármestere bejelentette: 1,1, milliárd forintból az önkormányzati tulajdonú belvárosi üzletek – szám szerint tizenkilenc – teljesen megújul.

– Újabb jelentős állomásához érkezett Kaposváron az évszázad beruházási programja, a Németh István program, hiszen elkezdjük a belvárost tovább szépíteni. 1,1 milliárd forintot költünk az önkormányzati tulajdonú üzletek kapubejáratainak és kirakatainak cseréjére, fűtést és világítást korszerűsítünk, mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ez a 19 épület olyan állapotba kerüljön, ahová szívesen jön be a vevő és a kaposvári kereskedők is jól érzik magukat – jegyezte meg Szita Károly. Hozzátette: a belvárosban újabb zöld területeket is kialakítanak, új növényeket ültetnek és a 18 éves szökőkút is megújul jövő tavaszra. Szita Károly elmondta: a beruházás keretében az üzletek feletti homlokzatok is megújulhatnak támogatással.

– A magántulajdonba lévő ingatlanok homlokzat felújításához is ötven százalékban hozzájárulunk, csupán a másik felét kell állnia a tulajdonosnak. Négy ilyen társasház van a városban – jegyezte meg a városvezető. A Kossuth téri egykori Csibi Áruházban pedig több üzletet alakítanak ki.

Szita Károly megjegyezte: egyeztetnek az összes bérlővel, hogy mikor állnak neki a munkálatoknak. Van, aki ugyanis kérte, hogy ne az adventi időszak alatt hajtsák végre a fejlesztéseket. Érdekükben, ha kell módosítják a határidőket.

Szita Károly az is elmondta: a bérlők a jövőben is maradnak az üzletekben. Az Ady Endre utca 7-es szám alatt már javában folynak a belső munkálatok. Itt egy cipő szalon nyit majd a karácsonyi ünnepekre.

– Szerettünk volna Kaposvár belvárosában egy olyan cipő üzletet nyitni, amely világmárkák minőségi termékeit forgalmazza. Most zajlanak a belső terek kialakítása – mondta el Győrffy Lajos, a Mantrani cipőbolt tulajdonosa. A beruházások a tervek szerint kora tavasszal fejeződnek be, a színház előtti rész felújítása júniusra valósulhat meg.

Zöldülő terek, modernizált üzletek

Nem csak az önkormányzati tulajdonú üzletek, hanem számos zöldterületet is kialakítanak, a meglévőket pedig korszerűsítik. L. Balogh Krisztina főépítész elmondta: a Széchenyi tér felújítása folytatódik északi irányban, a kormányhivatal és a Széchenyi szobor előtti rész, a Nagy Imre sétány is új képet kap. A Fő utcára is új növényeket ültetnek, két helyen a Teleki tömb déli részén és a Borostyán mögötti területen új parkolókat alakítanak ki zöld sétányos átvezetéssel. A színház előtti tér a Zsolnay kúttal együtt megújul. L. Balogh Krisztina hozzátette: az üzletek esetében nem csak az energetikai megújítás, a gazdaságosabb működés a cél, hanem egy rendezett városképi arculat kialakítása is fontos szempont.

– Szeretnénk mintaként szolgálni. A szó rossz értelmében eklektikus képet mutatnak egyes helyeken az üzletek, célunk egy egységes kép kialakítása – jegyezte meg.