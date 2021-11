Még több turistát csalhat Vörsre a megújult bringaút

Felújították a Vörs és a főnyedi vasúti híd közötti kerékpárutat. A csaknem három kilométeres szakaszt pénteken délelőtt adták át.

Farkas Dezső a település alpolgármestere megkeresésünkre elmondta, nemcsak az út, hanem a Marót-völgyi csatorna felett átívelő kerékpáros híd is megújult. – Az átjárót már két éve nem tudták használni a bringások, annyira rossz állapotú volt – fogalmazott Farkas Dezső. – A településen egy kerékpáros pavilont is felavattunk a templom mellett található térkővel borított közösségi téren, ahol fröccsterasz és mosdó is várja turistákat. A pavilont, ami bringás megálló pontként működik majd, azért állítottuk fel, hogy a hozzánk látogató kerékpárosok fedett helyen tudjanak megpihenni – hangsúlyozta az alpolgármester.

– A kerékpáros fejlesztések elsősorban a szabadidős tevékenységet szolgálják. A falu hét kilométerre fekszik a Balaton partjától, ezért azt várjuk, hogy jó időben sokan kerékpároznak majd el hozzánk. Számításaink szerint azzal, hogy minőségi úton tekerhetnek a bringások, többszörösére emelkedhet a turistaforgalom – fogalmazott Farkas Dezső. Nagyon sok helyi is kerékpárral jár dolgozni a településen és a környékén található munkahelyekre, ezért is volt fontos, hogy elkészüljön az új út – tette hozzá. Hamarosan kerékpáros és zarándokszállás is várja majd a turistákat Vörsön. A beruházás már majdnem teljesen elkészült, egyelőre viszont még nem lehet szobát foglalni. Az alpolgármester elmondta, azért vágtak bele a fejlesztésbe, mert egyre nagyobb igény volt a minőségi szálláshelyre.

