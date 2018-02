Még vonzóbb lesz a kereki Fehérkő vára a turisták előtt

Nemrégiben a megyei értéktárba került a Kereki Fehérkő vára. Az erdőgazdaság fejlesztési programjában is szerepel a műemlék, s a község is azon dolgozik, hogy még több turisztikai programba kapcsolja be a várat.

A történelmi műemlék jelen állapotában nehezen látogatható – közölte lapunkkal a Sefag Zrt. Ám az erdőgazdaság turisztikai fejlesztési programja keretében felújítják a várhoz vezető túraútvonalat. A falak között pedig látogató járda, valamint panoráma és pihenő terasz készül. Így Fehérkő vára látogatói 2019-ben a romok északi oldalán panoráma és pihenő teraszról gyönyörködhetnek a Balaton közeli és távoli látképében – tudtuk meg a Sefag Zrt.-től. Jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése történik, a látogató járda és terasz kivitelezője még nem ismert.

Arra vonatkozóan is vannak terveik, hogy mivel lehetne még több turistát csalogatni a látványossághoz vagy mivel lehetne még többek figyelmét felkelteni a vélhetően tizennegyedik század eleje körül épült vár iránt. Közös programcsomagok kialakítását tervezik balatoni attrakciókkal – tudtuk meg a Sefag Zrt.-től. Honlapokon, közösségi weboldalakon kisfilmekkel, fotókkal népszerűsítenék a várat. Ezzel együtt okostelefonra elérhető applikációkban is gondolkoznak, valamint szórótermékeket helyeznének el Tourinform Irodákban és térségi szálláshelyeken.

Csicsai László Viktor, Kereki polgármestere elmondta: sokat jelent a település számára, hogy nemrégiben a vár is a megyei értéktárba került. A község is azon igyekszik, hogy egyre több turisztikai lehetőségbe kapcsolják be a látványosságot, mely többek között már évek óta a Nezdei Kézfogó teljesítménytúra egyik állomása. A polgármester szerint egyre többen csatlakoznak a túrához. Ugyanakkor abban bíznak, hogy a kerékpáros turizmus is fellendülhet a településen, melynek révén még több Balatonra érkező látogató kereshetné fel az egykori várat. Ez nem csak a településnek lenne előnyös, hanem a magyar tenger turisztikai palettája is színesedhet általa. Abban bíznak, hogy az idén kedvező döntés születik az erre a célra beadott pályázatot illetően. Eszerint egy kerékpárút épülhetne, mely többek között Szántódpusztát – Kőröshegyen keresztül – Kerekivel kötné össze, így a vár is bekapcsolódhatna a biciklisek programjába. Ezzel együtt egy ideje már íjásztáboroknak és kalandtáboroknak is helyet ad a település, melynek köszönhetően többen keresik fel a romokat. A polgármester hozzátette: az idén nyílik Kerekiben a Balatoni Madárkert, mely szintén vonzóbbá teheti majd a turisták számára a Balatontól nem messze fekvő települést.