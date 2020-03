Még zöldebb beruházásokkal küzdünk a klímavédelem érdekében

Továbbra is elkötelezett Kaposvár a klímavédelem érdekében, idén is számos környezetbarát beruházást valósítanak meg, hogy a város 2030-ra a legnagyobb energiafüggetlenséget érje el – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Szita Károly.

A városvezető kiemelte: folytatják a közintézményeken energetikai korszerűsítését, napelemeket helyeznek el az épületeken. Példaként említette a Bárczi Gusztáv Módszertani Központot, amelyet 500 millió forintból korszerűsítenek. A szennyvíztisztító telepen pedig a szennyvíziszapból biogázt állítanak elő. Idén átadják a kaposvári napelemparkot, amely egy 55 ezer lakosú város teljes villamos energia igényét képes kielégíteni. Kerékpárutakat építenek és két elektromos busz is szolgálatba áll. Az országban elsőként készül el az intermodális csomópont, megújul a színházpark és hatezer fát ültetnek városszerte. Felveszik az illegális szemétlerakókkal a harcot, a több mint tucatnyi érintett területet bekamerázzák és kérik a parlamentet, hogy szigorúbb szabályozást alkossanak a környezetszennyezők ellen.