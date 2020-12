Megbecsülik a helyi munkaerőt

Már negyed évszázada ad munkát a helyieknek az andocsi Pacs és Társa Kft. Pacs László, a cég ügyvezetője elmondta, azon munkatársaik közül, akik 25 évvel ezelőtt náluk kezdtek el dolgozni, a mai napig szinte mindenkit foglalkoztatnak.

A mezőgazdasági cég folyamatosan beiskolázta dolgozóit, így az alkalmazottak megszerezték a munkakörökhöz szükséges képesítéseket.

– Rakódógépeket és kamionokat is vezetnek a kollégák – mondta Pacs László. – Családi összefonódások is vannak nálunk, hiszen elfordul, hogy apa és fia is itt dolgozik. A telephelyünk az Andocshoz tartozó Nagytoldipusztán található, tíz dolgozónk itt él. Az egyik hölgy irodai alkalmazottunk már másfél évtizede a munkatársunk. Fontos számunkra, és mindig is arra törekedtünk, hogy helybéli embereket foglalkoztassunk. Ha megüresedik egy álláshely, vagy szükségünk lenne pluszemberre, akkor elsősorban Andocsról szeretnénk felvenni dolgozót. Jelenleg húszan dolgoznak a cégnél, egy nágocsi és a karádi munkatársunk kivételével mindenki andocsi – tette hozzá Pacs László.

Fotó: K. T.