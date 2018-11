Megédesítették az eddeiek reggelét

Ballér István és Ballér Róbert elhatározták, megvendégelik az eddeieket egy mézes kenyérrel, a fogadáson a négyféle mézüket is bemutatták.

Megédesítette az eddeiek hétvégéjét a somogyjádi Ballér méhészet, a két, korábban a faluban élő tulajdonos, Ballér István és Ballér Róbert elhatározták, hogy megvendégelik az eddeieket egy mézes kenyérrel, a különleges fogadáson a négyféle mézüket is bemutatták.

A mézes reggelire nem csak a kicsiket, a felnőtteket is várták. Mint megtudtuk, a hasonló megyei rendezvény sikerét látva, döntöttek úgy, ők is népszerűsítik a mézet, a mézfogyasztást. Ebben segítségükre volt Páprádi Anna Bíborka első mézudvarhölgy, Zselici Mézkirálynő is. A mézkóstoló mellet, kaptár- és méhbemutató, rajzverseny is színesítette a programot. Az önkormányzat szendviccsel, süteménnyel, mézes teával kínálta a program résztvevőit.

