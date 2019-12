Hallgatók és egyetemi dolgozók édesítik a rászorulók keserű napjait

Bevételi rekordot döntött az idei egyetemi sütivásár. A harmadik alkalommal megszervezett eseményen összesen kétszázhúszezer forintot gyűjtöttek össze a szervezők.

A jótékonysági akcióval a Magyar Élelmiszerbank elnevezésű országos programhoz csatlakozott a Kaposvári Egyetem. A sütivásár szervezője, Borbély Csaba elmondta: az elmúlt években is nagyon jól teljesítetek, hiszen 2017-ben száznyolcvanezer, míg tavaly száznegyvenezer forintot gyűjtöttek.

– Idén három felé oszlik a bevétel – fogalmazott Borbély Csaba. – A pénz jelentős részét a Magyar Élelmiszerbanknak küldjük el, akik különböző segélyszervezeteken keresztül, rászorulóknak juttatják el az élelmiszer-adományokat. Ezen kívül szeretnénk támogatni egy kaposvári rokkantnyugdíjas nagymamát, aki egyedül neveli hat éves unokáját. Összeraktunk egy sütemény csomagot is, amit a toponári gyermekotthon lakóinak adunk ajándékba – tette hozzá.

Az idei sütivásárra az egyetem dolgozói mellett a hallgatók is készítettek különféle édességeket. A finomságokat nem sokáig árulták a szervezők. A reggel kilenc órakor kezdődött vásár fél tizenkettőkor véget is ért, hiszen az összes édességet elkapkodták. Egyetemi dolgozók és hallgatók egyaránt válogattak a süteményekből. Kurucz Petra és Tóth Blanka szerint nagyon jó ötlet a sütivásár, hiszen fontos másokon segíteni. A két fiatal is gyakran segít rászoruló társaikon, úgy vélik azonban, hogy még több ilyen alkalmat kellene szervezni. Hasonló véleménye volt Szabó Bálint Richárdnak is. Az egyetemista szerint nemcsak karácsonykor van szükség jótékonysági akcióra, hanem évente többször is. Az ilyen megmozdulások ugyanis amellett, hogy jó célt szolgálnak, összekovácsolják a közösségeket is.

A Művészeti Kar is csatlakozott

Hatalmas volt a választék az idei sütivásáron, ezért mindenki megtalálhatta magának a kedvenc édességet. A különféle muffinok és kalácsok mellett, kókuszgolyó, kevert sütemény, keksz, huszárcsók és sütőtökös energiagolyót is kínáltak a szervezők. A Magyar Élelmiszerbank akciójához a Kaposvári Egyetem toponári kampusza mellett, a Bajcsy-Zsilinszky utcai Művészeti Kar is csatlakozott. Érdeklődőből utóbbi intézményben sem volt hiány, a süteményeket ott is gyorsan elkapkodtak a jótékonykodók. A megmozduláshoz jövőre is csatlakozik az egyetem.