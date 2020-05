Megelevenedik a somogyiak élete egykori útlevélkérelmük alapján

Fél kézilabdapályányi útlevélkérelem került elő százhatvanhárom dobozból a megyei levéltárban. A korhű dokumentumokból emberi sorsok rajzolódnak ki, amelyeket egy adatbázisba rendszereznek a levéltárosok.

Nagy István az 1920-as években adott be útlevélkérelmet. A somodori férfi Kanadába szeretett volna emigrálni. – Volt, aki utazási célból, más gyógyfürdő-látogatás miatt kérvényezett útlevelet, de a többség Amerikába vagy Kanadába kívánt kivándorolni – sorolta Polgár Tamás, a megyei levéltár igazgatója.

Százhatvanhárom doboznyi útlevelet kutatnak most kollégái. A megyei levéltárban 1904-1940 közötti kérvények találhatók meg. 1903-tól az alispáni hivatalok állították ki az útleveleket, de a főszolgabíró és a jegyző is utána járt a kérelmet igénylőnek.

Polgár Tamás megjegyezte: nagyon sok érdekes emberi sors rajzolódik ki az útlevelekből, a személyi adatok mellett személyleírás, az 1920-as évektől pedig már fotót is mellékeltek. Ezeken a képen a legtöbbször a család többi tagja is szerepelt.

– Több, mint húsz folyóméternyi irat maradt meg épen, ha ezeket egymás mellé tennénk, akkor nagyjából egy fél kézilabdapályát betöltene. Átlagosan ötvenezer kérelemről készítünk egy adatbázist kollégáimmal – mondta el a levéltár igazgatója.

A megyei levéltárat a járvány miatt március 13-a óta nem látogathatják, online tartották a kapcsolatot az ügyfelekkel. Bíznak abban, hogy júniusban újra kinyithatnak, és karácsonyig állnak a kutatók rendelkezésére, ősszel pedig folytatják a Levéltári esték előadás sorozatukat.