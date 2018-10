Megélhetés nélkül nem lehet megállítani az elvándorlást

Az önkormányzatok pénzügyei, a jövő évi lehetőségek, az uniós támogatások kérdésköre és a Magyar Falu Program is témája volt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Regionális Polgármesteri Fórumának Siófokon. A szerdán zárult, kétnapos tanácskozáson mintegy 160 Baranya, Somogy és Tolna megyei településvezető vett részt.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke a fórumot követően elmondta: az önkormányzati finanszírozás tekintetében a kiegyenlítő mechanizmus teremt feszültséget. Míg az egyik önkormányzat problémája, hogy sokat von el tőle az állam, addig a másik arra panaszkodik, hogy keveset kap.

– Kettészakadt világban élünk, ami igaz az önkormányzati rendszerre is – mondta. – A helyi adóbevételek 62 százalékát a hazai települések öt százaléka szedi be. Ez azt jelenti, hogy 150 önkormányzat produkál mintegy 650 milliárd forint adóbevételt, a többi 2900 önkormányzat pedig minimális összeget szed be. Ez nagy feszültséget okoz – magyarázta a TÖSZ elnöke, aki a finanszírozáson túl a fejlesztési lehetőségekre is kitért.

Az ülésen az is elhangzott, hogy az önkormányzatoknak a beruházási terveik megvalósításakor elsősorban az uniós támogatásokra kell alapozniuk.



HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Schmidt Jenő a Magyar Falu Programról szólva azt mondta, az infrastrukturális beruházások tekintetében 1-2 éven belül érzékelhetővé válik a fejlődés. A valódi előrelépéshez azonban minimálisan 3-4 évre van szükség. Ennek alapja ugyanis a megélhetés biztosítása, anélkül nem lehet megállítani az elvándorlást.

– Minél szegényebb egy település, annál inkább elhagyják a lakói, ez pedig nem lehet cél – mondta. – Azt nem állítom, hogy minden települést meg lehet menteni Magyarországon, hiszen ahol a lélekszám 50 alá csökkent, azt nagy valószínűséggel nem lehet megmenteni. A falusi lét akkor lesz vonzó, ha ösztönzőleg ható plusz szolgáltatások kapcsolódnak hozzá, ha megoldott a lakhatás és, ha van miből élni.