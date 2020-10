Megfonták a diákok a kelepelők leendő lakhelyét

Gyerekek is segítenek a gólyás városban a kelepelőknek, hogy otthonosan érezzék magukat, ha visszatérnek. A nagybajomi iskolások fonott fészekalapokat készítettek szerdán.

Egy nagyobb utánfutónyi fűzfaággal érkeztek meg a nemzeti park munkatársai a nagybajomi iskolához.

A gyerekek izgatottan várták a természetvédőket, hiszen jól tudták, hogy mi vár rájuk.

A szakemberek nem először látogattak el az intézménybe. A diákok segítettek lepakolni a gallyakat, majd egy gyors eligazítás után neki is álltak a fészekalap építésnek.

Kakas József és osztálytársa Kovács Kinga tavaly is segített a munkában. Most az volt a feladatuk, hogy vastag ágakról metszőollóval levagdossák a kisebb gallyakat. A fiatalok elmondták, azért is segítenek, mert fontos tartják az állatvédelmet.

Kiss Krisztián, a nagybajomi iskola biológia-földrajz szakos tanára kiemelte: a pedagógia programjukban nagy hangsúlyt fektetnek a természetvédelemre, így a fiatalok felnőtt korukban is vélhetően óvják majd környezetüket.

Hozzátette, gólyás településként nagyon jó kapcsolatuk van a nemzeti park munkatársaival, akikkel az elmúlt években több közös programot is szerveztek.

Márciusig bírni kell a fészekalapnak

Nyemcsok Tamás, a DDNP Somogy-Tolnai Tájegység vezetője elmondta, nagyon egyszerű technikával készülnek a fészekalapok. Először egy hosszú gallyhurkát csinálnak, ezt feltekerik, majd dróttal összefogják az ágakat. Az iskola udvarán összesen tíz alapot készítettek el, ezeket a következő hetekben rakják fel a villanyoszlopokon található fészekmagasítókra. A friss alapokból Szilvásszentmártonba, Szennába, Jutába és Bőszénfára is jut. Nyemcsok Tamás kiemelte, nagyon erősen kell rögzíteniük az ágakat, hiszen a gólyák majd csak jövő márciusban kezdenek el fészket építeni az alapokra. A becsült adatok szerint Magyarországon mintegy 5000 pár gólya van, ebből több száz található Somogyban.