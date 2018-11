Megfordítják a forgalmat Noszlopy utcában

Heteken belül elkezdődik az új közlekedési központ és a kétszer két sávos út építése a Budai Nagy Antal utcában. A mintegy 17 milliárd forintos beruházás miatt az érintett szakaszon és környékén változik a közlekedés.

– A Noszlopy Gáspár utca forgalma rendje megváltozik – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Ez a szakasz most is egyirányú a Petőfi tértől a turbó körforgalomig, most azonban megfordítjuk a közlekedést, így a körforgalomtól a Petőfi térig lesz egyirányúsítva a forgalom. A változás várhatóan november 19-től, hétfőtől érinti az autósokat.

– A megváltozott közlekedésről egyeztetést kezdeményeztem – folytatta Szita Károly. – Ezen a rendőrség, a mentők, a katasztrófavédelem és több civilszervezet például a „KÖTÉL” Egyesület és taxitársaságok is részt vettek. Az új forgalmi rendet véleményezték és kisebb módosításokkal jóvá is hagyták – tette hozzá Kaposvár polgármestere.

– Nem módosul olyan mértékben a belváros forgalma, ami fennakadást okoz majd – fogalmazott Heffer Attila, a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetője. – A Noszlopy utca mellett változás még, hogy a Budai Nagy Antal utca forgalma kétszer egy sávra szűkül. Arra kérek mindenkit, hogy türelmesen, udvariasan és ne rutinból vezessen – mondta Heffer Attila.

A módosított közlekedés várhatóan háromnegyed évig tart.

