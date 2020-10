Meghalt egy gondozott koronavírusban a barcsi idősotthonban

Az elhunyt 93 éves volt.

13 dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív a Barcsi Szociális Központban a hétfő reggeli kimutatások szerint. Negyven dolgozó tesztje lett negatív és több eredményre várnak még – mondta el a Barcsi Krónikában Koós Csaba polgármester.

Egy 93 esztendős bentlakó beteg az éjszaka folyamán elhunyt, más krónikus betegséges is volt, de az ő tesztje is pozitív volt – számolt be a városvezető.

forrás: barcsihirek.hu

Képünk illusztráció!