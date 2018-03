Megírja 880 éves faluja történetét a volt közterület-felügyelő

Két barátjával fogott neki, hogy megírja Nagycsepely történetét Elek János. A többiek elmaradtak mellőle, de ő rendületlenül dolgozik azon, hogy megörökítse az idén 880 éves szülőfaluja történetét.

Változatos életutat mondhat magáénak Elek János. Volt buszsofőr, szakoktató, zöldségkereskedő, üzletkötő, közterület-felügyelet vezető. Nyugdíjazásáig Balatonszárszón és Siófokon dolgozott, a Nagycsepellyel szomszédos Kötcsén telepedett le. Négy éve vetette fel az egyik régi barát, hogy gyűjtsék össze Nagycsepely emlékeit. Hárman kezdték, de azóta Elek János egyedül folytatja a munkát. Levéltárakban járt, internetes közgyűjteményekben kutatott. Már gyerekként érdekelte a történelem, a földrajz és az irodalom.

– Kisfiúként a falu olyan részén játszottunk, amelyről csak később tudtam meg, hogy ott húzódott Nagycsepely vára, a föld alá temetve – mondta Elek János. – Csak 1987 óta tudjuk, hogy a falunk 880 éves múltra tekinthet vissza, 1138-ból származik az első írásos emlék. A történészek a Zsigmond-kori oklevéltárakban találtak olyan iratokat, amelyek alapján részletesen megrajzolhatták a középkori falu életét, főként a birtokperekből. Nagycsepelyen szőlőművelés folyt, jelentős településnek számított a középkorban 380 lakossal.

Elek János a mai idősektől is gyűjtött alapanyagot a falukrónikához, a 88 éves Kiss Pálnál is járt.

– Jómódú falu volt Nagycsepely, 80-85 százalékban reformátusok lakták – emlékezett az idős férfi, aki fogatos, traktoros, brigádvezető és magtáros is volt a helyi téesznél egykor. Hozzátette: ha mezőgazdasági kampány volt, bizony reggel fél 7-től este 22 óráig dolgoztak, Siófokra vitték a gabonát.

A falu is készül az idei 880 éves jubileumra, tudtuk meg Máj Károly polgármestertől. Kis lépésekkel haladhat előre a település, mert alacsony a költségvetésük, de azért mindig fejlesztenek egy kicsit. Most a könyvtár felújításába fogtak bele, fél év múlva befejezhetik. Tavasszal a ravatalozó felújítását is folytatják, ami a téli időjárás miatt abbamaradt. Máj Károly kiemelte, hogy a református egyház pályázatot nyert a nagycsepelyi templom felújítására. Somogy legnagyobb orgonája van ebben a templomban a helyiek szerint.