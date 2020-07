Megkeresnék a közös nevezőt

Egyre többen vesznek részt a nemzeti konzultációban Somogyban.

A lehetőség továbbra is fennáll, hogy mindenki véleményt nyilváníthasson a járványügyi védekezés irányairól, hiszen augusztus 15-e a válaszadás határideje.

A félidőben sem lanyhult az érdeklődés a konzultáció iránt, állapította meg rögtönzött közvélemény-kutatásunk. Eszerint megyénkben a konzultációs kérdőív kitöltésében leginkább az idősek jeleskednek, de egyre több fiatal és kisgyermekes szülő is fontosnak érzi, hogy ezen a módon szóljon bele az ország sorsának alakulásába. Hasonlóan gondolkodik a siófoki Nagy Balázs, két gyermek büszke édesapja, aki interneten töltötte ki és küldte vissza a kérdőívet.

– Nem volt még ilyen kormánypárt, amelyik ennyire figyelt volna az emberek, és kiemelten a családok véleményére – vélekedett Nagy Balázs. – Mivel kikérik mindannyiunk véleményét, így lehet majd közös nevezőt kialakítani, és én azt látom főként a járványügyi védekezésből leszűrve, hogy mindenben a magyarok javát és az emberek érdekeit nézik. Ezért tartottam fontosnak, hogy az én véleményem is megjelenjen a nemzeti konzultációban és hozzáadódjon a nagy egészhez.

A fiatal apuka is a családja javát akarja, ezért számára a konzultáció témakörei közül a migráció elleni fellépés az egyik leglényegesebb sarokpont. Nagy Balázsék ügyelnek arra, hogy betartsák a járványügyi óvintézkedéseket, és ennek fontosságára hívja fel mások figyelmét is. A kisgyermekeit azonban mindig igyekszik úgy kezelni, hogy ne stresszeljenek és ne pánikoljanak a vírus miatt.