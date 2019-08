Megkezdődött a kaposvári szülészet megújítása

A korszerű orvosi műszerek beszerzésével megkezdődött a kaposvári szülészet átfogó megújítása.

A kormány erre a célra 442 millió forintot biztosított, amelynek köszönhetően az igényelt gyógyászati eszközök legtöbbje – ultrahang készülékek, inkubátor, szülőágy, CTG-monitor, műtőfelszerelés és röntgengép – már meg is érkezett a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályára. A legmodernebb készülékek üzembe helyezése és használatba vétele már megtörtént, adott erről tájékoztatást az önkormányzat.

Ám nemcsak új műszereket szereznek be, hanem az épület is megújul. A Kaposi Mór Oktató Kórház vezetése a szülészeti épület kiviteli terveit már elkészíttette, és a kormányzati beruházásokért felelős szerv, az Állami Beruházási Ügynökség ezen a héten elindítja a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Szita Károly polgármester a kórház megújítása kapcsán elmondta: csak akkor tekinti befejezettnek a fejlesztést, ha a szülészet is megújul, hiszen fontos, hogy a jövő kaposvári generációi méltó körülmények között, a saját városukban lássák meg a napvilágot.

Fotónk illusztráció.