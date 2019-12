Megkezdték az ünnepi akcióikat az ellenőrök is

A téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés során friss húst, virslit, bort és zöldséget is vizsgálnak a szakemberek: üzleteket, piacokat, vásárokat keresnek fel, s karácsonyi rendezvényekre is ellátogatnak.

A revizorok megyénkben csaknem száz kereskedelmi egységet ellenőriznek, s több mint ezer tételt vizsgálnak.

– Legyen szó bármilyen élelmiszerről, italról, legfontosabb, hogy garantáltan minőséget kapjanak a vásárlók – hangsúlyozta Ágoston Tibor, az egyik cég kereskedelmi vezetője. – Alapelvárás, hogy a termék azt tartalmazza, amit feltüntettek. Több mint ezerféle árucikket forgalmazunk, a szeszes italok – sör, bor, tömény – mellett rostos és szénsavas üdítőt is értékesítünk. A hatóságok időnként vállalkozásunknál is ellenőrzést tartanak, a legutóbbinál is mindent rendben találtak.

Molnár Gábor kaposvári séf, rendezvényszervező azt mondta: hasznos a téli élelmiszer-ellenőrzés. A karácsony előtti időszakban számottevően több áru fogy a boltokban, s lényeges, hogy a rossz minőségű, kétes eredetű élelmiszert kiszűrjék. Az tanácsolta: lehetőleg olyan húsüzletben vásároljunk, amit ismerünk, s ahol megbízható árut forgalmaznak.

– A friss hús, hal és haltermékek mellett a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeket valamint a virslit kiemelten ellenőrzik a szakemberek – tájékoztatott a megyei kormányhivatal. – Ezen kívül édesipari termékeket, borokat, pezsgőket is vizsgálnak. Gond esetén figyelmeztetést, bírságot szabhat ki a hivatal, de akár a terméket is kivonhatja a forgalomból vagy a vállalkozás tevékenységét korlátozhatják.

Fotónk illusztráció!