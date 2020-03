Megnyílt a lenyűgöző természetfotók kiállítása a kaposvári Eötvös-iskolában

Az országban elsőként a kaposvári Eötvös-iskolában mutatták be kedden a Magyar Fotóművészek Világszövetsége (MFVSZ) Természetfotó Tagozatának válogatott képeit.

Simán László, a MFVSZ Természetfotó Tagozatának elnöke a kiállítás megnyitóján elmondta: a negyvenöt alkotást a tavaly őszi pályázatukra beérkezett anyagokból választották ki. – Tagjaink országszerte és a határon túl is alkotnak – fogalmazott. – Nagyrészt budapestiek, alföldiek és dunántúliak, de Amerikában is él tagtársunk. A legfontosabb azonban, hogy mindenki természetfotósnak vallja magát, a szövetség munkáját pedig ezekkel a képekkel erősítik. A MFVSZ-nek száznyolcvan tagja van, ebből negyvenöten foglalkoznak természetfotózással. Sok szép alkotás született. Több közeli felvételt is készítettek a fotósok állatokról és növényekről egyaránt. Vannak absztrakt felvételek is, de drónképek is színesítik a kiállítást.

– Ezeknek a képeknek egyike sem spontán készült – folytatta Simán László. – Hosszas tervezés, komoly rákészülés után lett eredménye egy-egy kattintásnak. Sok-sok elrontott kép után jutottak el addig, hogy tökéletes legyen az alkotás, itt a szerencsének nagyon kicsi szerepe van. Egy megtervezett képben viszont lehet szerencse, amikor például a madár csőréből kieseik a préda és éppen akkor sikerül egyet exponálni. Az egy váratlan szerencse, de hangsúlyozom, ezek a képek nem a véletlen kattintás eredményei – tette hozzá a MFVSZ Természetfotó Tagozatának elnöke. A tárlat március 24-ig látható az iskolában, a tervek szerint utána Győrben mutatják be a képeket.