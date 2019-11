Megnyíltak a somogyi gyárkapuk az érdeklődők előtt

A stúdió mikrofontól a botmixeren át a hajszárítóig több mint 200 féle terméket gyártanak a Kaposvári Videotonnál: az ipari vállalat marcali egysége is bekapcsolódott pénteken a Modern Gyárak Éjszakája rendezvénysorozatba.

Több mint 43 500 négyzetméteren zajlik a termelés és a raktározás a két telephelyen, ahol 1600 dolgozót foglalkoztatnak. A megyeszékhelyen közel 200 diplomás közül száznál is több mérnököt alkalmaznak, s közel 20 országba szállítják a termékeket. Gyerekek is részt vettek a Modern Gyárak Éjszakája rendezvényen pénteken Kaposváron, ahol a háztartási gép összeszerelésen kívül a fröccsöntő üzembe is ellátogattak a résztvevők. Fábián Balázs ügyvezető igazgató azt mondta: a szakmai program kiváló lehetőséget nyújt az ipar népszerűsítésére. Másodszor szervezték meg a rendezvényt, ahol a legújabb fejlesztésű berendezésekről is tájékoztatót kaptak a látogatók.

– Kulturált munkakörülményeket biztosítunk, mindenki láthatja, hogy milyen gépek, berendezések segítik a napi munkát – közölte. – Hasznosnak tartom a kezdeményezést, mivel átfogó képet kaphatnak az ipari termelésről a szakterület iránt érdeklődők.

Három somogyi városban, Kaposváron, Marcaliban és Nagyatádon, négy cégnél rendezték meg pénteken a Modern Gyárak Éjszakája elnevezésű programot. A látogatók átfogó képet kaptak a termelés valamennyi fázisáról, a legújabb technológiákba is bepillantást kaptak.

– Cégünknél összesen huszonhat érdeklődő regisztrált – közölte Gazdag Viktória, a kaposvári Fusetech Kft. HR-vezetője. – A biztosítékbetét gyártó részleg mellett a sajtoló üzem és a raktár bemutatása is szerepelt a programban, a vendégek bepillantást kapnak a dolgozók munkakörülményeiből is.

A nagyatádi Büttner Kft.-hez a helybélieken kívül lábodi, csurgói és barcsi látogatók is jelentkeztek, sőt, még Tolnából is vártak látogatókat. Büttner Tamás ügyvezető igazgató azt mondta: a prezentáció után az Ipar 4.0 megoldásait ismerhették meg az érdeklődők. Második alkalommal csatlakoztak a rendezvénysorozathoz, mely pályaorientációs célokat is szolgál. A diákokat a szülők is elkísérték. Több csoportba osztották a vendégeket, az első turnusban tizenketten vettek részt.