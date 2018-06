Megnyitott a Plázs: Punnany Masif koncerttel indul a balatoni nyár

Újra a nagyközönségé a siófoki tengerpart, kinyitott a Plázs, ami idén nyáron is koncertekkel és szabadidős programok egész garmadájával várja a lazulni vágyókat a siófoki Nagystrand központi részén. A tavalyinál is szebb környezet, tucatnyi sztárfellépő, nappali és éjszakai programok csábítanak a Plázsra.

A zenei csemegék sora a Punnany Massif, az Ocho Macho és Nagy-Szín-Pad!-os NB tripla koncertjével indult szombaton Siófok legtrendibb strandján, a Plázs Siófokon.

A tengerparti hangulattal csábító Plázs már a hét közepén megnyitotta kapuit, a foci világbajnokság startjával egy időben kezdték meg az idei szezont. Az egybeesés nem véletlen, hiszen egy hónapon át, a világbajnokság ideje alatt három óriáskivetítőn lehet meccset nézni, nem is akármilyen körülmények között. Siófok és a térség hivatalos vb terasza egészen a döntő napjáig remek hangulattal csábít Siófokra, ahol a foci drukkerek a meccsek előtt vagy után a kispályán is kipróbálhatják saját tudásukat, vagy megpróbálkozhatnak az asztalon játszott techballal is.

A zenei kínálatra visszatérve: a Plázs idei nyara is húzósnak ígérkezik, hiszen olyan koncerteket tartanak, mint a Siófokkal egyidős, 50 éves Ákos jubileumi nagykoncertje, de szintén jubileumi koncerttel érkezik a Balaton-partra Lovasi András. Ugyancsak a Plázson ugráltatja majd meg a közönséget Majka és Curtis, velük egy napon pedig Horváth Tamás is fellép a Plázs új nagyszínpadán, amit a szervezők idén nyárra vízhatlanná tettek, így a fellépéseket az időjárás kevésbé zavarja majd -már, ami a színpadon állókat illeti.

Erdélyi Zoltán, a Plázs Siófok programszervezője arról is beszámolt, hogy minden korosztályra gondoltak a zenei kínálat összeállításakor, ennek megfelelően 2,5 órás giga Neoton Famíila koncertet is szerveznek, jön a Piramis, lesz TotalDance fesztivál, és ismét Siófokra érkezik a világ egyik legjobb techouse dj-je Luciano is.

A Plázs az elmúlt szezonhoz képest a külsőségeken is sokat javított. Erdélyi Zoltán azt mondta, mint amolyan jó gazda, folyamatosan tanulnak a saját hibáikból. Ennek jegyében pultokat újítottak meg és a parti éttermek kínálatát is felfrissítették, emellett világítást és feszített víztükröt kapott a medence.