Megőrizték a megszűnt iskolájuk emlékeit a szabásiak

A tábla, körző, padok, a földgömb mind felidézi az egykori iskolát, amelynek megmaradásáért még nyílt levelet is írtak 2008 környékén a szabásiak.

Kiállítottak írófüzeteket, a köznevelés folyóirat számát, sőt a Tanítók lapjának 1897-es példánya is szerepel a tárlaton, mutatta Kovács István alpolgármester. Ide került a katolikus templom egyik régi padja, amelyet szintén megőriznek az utókornak.

Az iskola megszűnése után az alsó tagozatos gyerekek Kutasra járnak. A hajdani református iskolából egyesületi ház lett, a katolikus iskolából óvoda.

A községben összegyűjtötték a paraszti gazdálkodáshoz, háztartáshoz szükséges hajdani tárgyakat, konyhai eszközöket is, melyek részben a XIX. századból származnak. A kiállítás berendezésében segített Takács Sándorné, a szentendrei skanzen restaurátora, aki Szabásról származik. A gyűjtemény az egyesületi házban kapott helyet.

– A református tanító leánya itt született az épületben, és vitte tovább apja munkáját – mondta Kovács István. – Rozina Zoltánné Arany Katalin és a férje több mint 40 éven át tanított a községben 1956-tól kezdve. Később a faluban egy női kar is létrejött Rozina Zoltán vezetésével. Ő volt az iskola igazgatója ének szakos tanárként. A női kar három szólamban énekelt népdalokat és feldolgozásokat. Rozina Zoltán halála után a már csak egy szólamban csendül fel az ének.

Jelenleg 13-an énekelnek a női karban, és 40 tagja van a Szabásért Egyesületnek, ahová a községből elszármazottak is beléptek. Hétfőn próbálnak a helyiségben, és a költészet napján a Gondviselés Szociális Otthon szabási rehabilitációs részlegében élő szenvedélybetegek is eljönnek az ünnepségre. Kovács István összeszámolta: az egyesületi házban egy esküvő, három ballagás, és több halotti tor is volt.