Megpróbálta a nedves búza az arató tenyerét

Az eső ellenére kaszát ragadtak a somogybabodiak a hétvégén, hogy bemutassák, miként arattak eleink. Tavaly a vírus miatt elmaradt a hagyományos aratóünnep, az idén azonban a várva várt csapadék sem késztette meghátrálásra a résztvevőket.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

Éjszaka esett, még reggel is csepegett, de mire az aratók odaértek a búzatáblához, elállt az eső. A vizes gabona nehéz volt, mégis gyorsan készültek a kévék. A somogybabodiak két csapatot is indítottak, de eljöttek a fiadi és a somodori aratócsoportok is. Hatodik alkalommal rendezték meg az aratófesztivált. A somogybabodi Kurucz Lajos kilencévesen ismerkedett meg az aratással, most 77 éves, de még mindig jól forgatja a kaszát.

– Apáinktól, anyáinktól tanultuk, és az fontos, hogy a kasza jó éles legyen, vigyázni kell arra, nehogy az élét fenjük el – emlékezett az arató. – A legkisebb gyerekek vízhordóként kezdték, aztán kötelet kötöttek, a búzát összeraktuk kévébe, aztán hordtuk asztagba.

Hajdan még mezítláb jártak a gyerekek, és felsebezte a tarló a lábat. A fiúk tizenöt évesen kaszáltak először, amikor még nem volt kombájn. Régen azon volt a parasztember, hogy minél előbb learasson, és magtárba kerüljön a gabona. Kézzel aratni embert próbáló feladat a nyári hőség miatt, és a kaszát is nehéz húzni. Kurucz Lajos régóta vesz részt aratóbemutatókon, egykor Orciban kezdte, de még Csorvásra is elutazott aratni. Ott volt egy hasonlóan nagy eső, a sár lehúzta a bőrcsizmát a lábáról, de akkor is elvégezte az aratás munkáját.

– A hagyományainkat őrizzük, és a fiataloknak megmutatjuk azokat a technikai fogásokat, amelyekkel őseink betakarították a termést – mondta Valent Sándor. – A régi paraszti világban nemcsak fizikai munka, de igazi ünnep volt az aratás, mert a gazda ilyenkor látta a munkája eredményét. Emlékszem arra, hogy hajdan komoly készülődés előzte meg az aratást a faluban. Gyerekként én is kötélteregetőként kezdtem.

A munka után ebédre az aratóünnep résztvevői a művelődési házba ültek be, ahol Káldi László polgármester méltatta a somogybabodi hagyományokat. Az aratóünnep vendége volt Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy komoly eredményeket ért el a 450 lelkes falu az utóbbi években. Felújították az orvosi rendelőt, járdákat javítottak, közösségi piacot és fitneszparkot létesítettek. A legfrissebb pályázatok alapján kerékpárút épülhet, utakat rendezhetnek, valamint a temető és a templom felújítására is jut majd forrás.

Fotók: Kovács Tibor