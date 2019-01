Megrémült állatokat fogadtak be a Kutyatárosok

A mostani szilveszter éjszaka sem múlt el anélkül, hogy az állatok ne kóboroltak volna el otthonról.

A Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület újév délutánjáig hét kutyát gyűjtött össze. Az állatok a tűzijáték miatt rémültek meg és szöktek el. – Több kutyát már vissza is adtunk – fogalmazott Boncz Edit, a Kutyatár vezetője. – Sok állatban szerencsére volt chip, így tudtuk, hogy ki a gazdája. Három állat azonban még itt van a telephelyünkön, mert nem tudtuk beazonosítani honnan szökhettek el.

– Ennél jóval több állat bolyongott el az éjszaka – folytatta Boncz Edit. Folyamatosan hívnak minket, azért mert eltűnt a kedvencük. Volt olyan állat is, például egy fehér puli, amit nem mi gyűjtöttünk be, hanem behozta valaki. A megrémült kutya Somogyjád és Osztopán között állt az úton sokkos állapotban. Egyelőre azonban nem tudjuk kié lehet, mert a benne lévő chip nincs regisztrálva. Érdekes, hogy egy elkóborolt vemhes magyar vizslát is találtunk, pedig az vadászkutya, de mégis megijedhetett a durrogástól – tette hozzá Boncz Edit.

