Megsétáltatták a menhelyi kutyákat szilveszter előtt

Karácsony utáni és újév előtti nyilvános sétáltató napot tartottak a siófoki állatmenhelyen, amelyre várták az érdeklődőket. A hétvégén sokan eljöttek segíteni, hogy közösen megmozgassák a kutyusokat. A majdnem száz látogató közül volt olyan, aki az egész délutánt ott töltötte. A siófoki állatvédők adományt is gyűjtöttek, ezért sokan élelmet és meleg takarókat hoztak a kutyáknak.

Mint megtudtuk, télen több eledel fogy, mert nagyobb az kutyák és cicák energiaszükséglete, ezért további ételadományokra van szükségük az állatvédőknek. A pénzadományok is jól jönnek a magas állatorvosi és működési költségeik miatt. – A téli időszak a menhelyen mindig nehezebb, mert a legyengült, beteg állatokat vagy a kölyköket igyekszünk melegebb helyeken elhelyezni, de ezek a helyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre – mondta Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke. – Gazdagabb élelmezéssel biztosítjuk, hogy a kondíciójuk stabil legyen, és jól viseljék a hideg telet.

Az állatvédők arra számítanak, hogy január elején megszaporodnak a feladataik. Minden évben egyre több világgá szaladt kutyát kell menteniük. Vörös Zsuzsa hozzátette: hiába a sok figyelemfelhívás, a gazdák még mindig gondatlanok. Sokan nem zárják be a kutyákat biztonságos helyre szilveszterkor, pedig ha a ház előtt, a szomszédban vagy az udvarban egy petárda durran, akkor még egy nyugodt természetű eb is képes világgá szaladni, mert pánikba esve csak a menekülési ösztön dolgozik benne. Később az elkóborolt kutyák igyekeznek hazatalálni, persze sokszor sikertelenül, s az állatvédők is sok telefonhívást kapnak ekkor a gazdáktól, akik keresik az állataikat.

