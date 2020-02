Tudatlanság vagy csúsztatás, hogy megvonják az önkormányzati jogköröket

Szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásáról, azaz államosításról az elsőfokú építésügyi hatósági ügyek átadása miatt. Ez eddig is a jegyzők államigazgatási hatásköre volt. Mostantól ezt más csinálja!

Lengyel Róbert egy siófoki helyi egyesület egyébként jogvégzett sokpárti polgármestere azt írta: „ „Folytatódik… Mármint az önkormányzati jogkörök további nyirbálása, azaz az államosítás. Március 1-től az önkormányzatoktól (pontosabban a jegyzőtől) elveszik az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátásának jogát.” Megkérdeztünk helyi szakértőket, mi a véleményük erről a változásról. Ezekből kiderül: szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásáról, azaz államosításról az elsőfokú építésügyi hatósági ügyek átadása miatt. Ez a hatáskör soha nem volt a településeké, ezért a változás nem érinti önkormányzati jogköröket. Ez eddig is a jegyzők államigazgatási hatásköre volt. Mostantól ezt más csinálja!

Márciustól már nem a jegyzők intézik az elsőfokú építésügyi hatósági ügyeket. Ez a gyakorlatban nagyobb változást nem jelent, habár a településeknek a teljes infrastruktúrát és a szakembereket is át kell adniuk a kormányhivatalnak. – A jegyzőnek egy kicsivel kevesebb munkát jelent ez – mondta érdeklődésünkre Bödőné Molnár Irén marcali jegyző. – Az építési igazgatási feladatok szerintem elég bonyolultak és nehezek, mert megfelelő műszaki szakértelmet és jogi ismereteket követelnek. Ezt a kettőt sokszor nehéz ötvözni.

Bödőné Molnár Irén hozzátette: az építési hatósági ügyek ellátása sokszor bonyolult és hatalmas felelősséggel jár. – Amióta ellátom a jegyzői feladatokat, rengeteg ügyünk volt Kaposvár vagy más településeket érintve, amikor eljáró hatóság voltunk. Nagyon nehéz és bonyolult ügyeket is végig kellett csinálnunk. A felelősség is óriási, ami ezzel jár, mert ha elkezdődik egy építkezés, közben derül ki egy hiba, annak komoly anyagi következményei lehetnek.

A váltás azért is lesz komplikációmentes, mert a hatáskör sosem volt a településeké, így szó sincs az önkormányzati jogkörök megnyirbálásról.

– Nem az önkormányzattól veszik el a hatáskört – szögezte le marcali jegyzője. – Ez eddig is a jegyzőnél állami feladat volt, most csak egy jogszabály áthelyezi azt egy másik állami szervhez. Az átadás már megkezdődött, hiszen Marcali esetében már elküldték a Somogy Megyei Kormányhivatalnak a megállapodásokat aláírásra. Személyi változások lesznek, de persze olyan szakember is, aki marad a helyi hivatal kötelékében.

Továbbra is az önkormányzatoknál maradnak olyan építési ügyekkel összefüggő feladatok, mint a helyi építési szabályzat megalkotása, vagy éppen a településrendezési eszközök elfogadási lehetősége. Sőt a két évvel ezelőtt idekerült településképi arculati szabályzatok megalkotása is az önkormányzati hatáskörök között marad. Tehát, a településeknek továbbra is lesznek eszközeik arra, hogy az arculatot, a szép településképet megőrizzék, kialakítsák vagy fejlesszék.