Megszavazták az anyaotthon megsegítését a megyei közgyűlésen

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi munkájáról hallhattak beszámolót a megyei közgyűlés tagjai a testület soros ülésén. De arról is döntöttek, hogy támogatják a nemrégiben leégett nágocsi Árvácska Anya- és Csecsemőotthont.

A decemberi megyei közgyűlésen Wéber Antal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője számolt be az idei esztendőben végzett tevékenységről. A tűzoltó dandártábornok a megyei képviselőknek elmondta: az igazgatóság munkaterv szerint végezte el feladatait. Kiemelte, hogy a tűzoltásokkal, műszaki mentésekkel kapcsolatban panasz nem érkezett a lánglovagok munkájára, sőt inkább dicsérő szavakat kaptak. Wéber Antal arról is szólt, hogy munkájukat 110 önkéntes szervezet segíti, akiknek a folyamatos képzéséről és minősítéséről az igazgatóság gondoskodik. Elmondta: a motorszirénák ellenőrzését igyekeztek idén minél nagyobb számban elvégezni. – Az a törekvésünk, hogy ezek helyett adott esetben hangszórókon keresztül is riasztani tudják a környéken élőket, így is tájékoztatni tudjuk a lakókat a követendő magatartásról – emelte ki Wéber Antal.

A megyei katasztrófavédelem munkájáról hozzászólásában Gyenesei István, a Somogyért Egyesület képviselője elismerően beszélt. – Az önök szervezete nem csak hatóságként, hanem partnerként is működik – fogalmazott a képviselő.

A testület döntött a nágocsi Árvácska Anya- és Csecsemőotthon megsegítéséről is. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az otthon jobb szárnya porig égett. A családon belüli erőszak elől kimenekített anyáknak és gyermekeiknek otthont adó intézménynek 300 ezer forintos segélyt szavazott meg egyhangúlag a közgyűlés.

Megmentenék a vidéki falvakat

A megye területrendezési tervének vizsgálati anyaga kapcsán Gombai Győző, a Jobbik képviselője azt mondta: nem ésszerű a közgyűlés elé került anyag. Kételkedett a területrendezési tervek hasznában. – Ezek a területek leépítését szolgálták – fogalmazott a képviselő. – Egy, a főépítész asszony által korábban készített tájékoztató szerint a Balaton kiemelt üdülőkörzet településeit kivéve, legalább 100 halálra van ítélve.

Erre Biró Norbert, elnök azt mondta: a kormány a Magyar Falu Programmal éppen ezt a problémát igyekszik kezelni 2030-ig. Csak jövőre minimum 150 milliárd forintot szán erre a célra, s mivel a keret felülről nyitott, az igényeknek megfelelően ez az összeg növekedhet.

Kilenc pályázat már teljesen elkészült

Mini bölcsőde Balatonszemesen, szociális ellátóközpont Csurgón vagy éppen védőnői szolgálat Balatonmáriafürdőn – ezeknek a fejlesztéseknek hasznát már élvezhetik a települések lakói. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása folyamatosan zajlik. 150 projekt már megkapta a támogatást és a megvalósítás is zajlik. 42 beruházás esetében megkötötték a vállalkozói szerződéseket, 23 pályázatnál már a megvalósítással is végeztek. A beruházások projektmenedzsment munkáit a Somogy Megyei Önkormányzat látja el. A projektek megvalósítását lassítja, hogy az elkészült terveket újra jóvá kell hagyatni, a forrásvesztés elkerülése érdekében.

