Megszépül a Pitypang, felújítják az óvodát

Jelenleg is zajlik a Pitypang Tagóvoda korszerűsítése és bővítése Siófokon. A munkákat áprilisban kezdték el, de a nyári időszakban is munkazajtól hangos az óvoda. Zajlik a kerítés építése és az esést tompító 40 négyzetméteres gumiburkolatot is most tették le a kültéri játékokhoz. Folyamatosan dolgoznak az irodablokk kialakításán, az ideiglenes helyek bővítésén, valamint a teraszfedél felújításán. A bővítés mindösszesen 33,7 millió forintból valósulnak meg. Az óvodafelújításra nyert pályázati forrásból a régóta esedékes hőszigetelést is elvégzik. A város más intézmények felújítását is most végzi. Jelenleg a gondozási központban, a hivatal épületében és az úgynevezett fecskeházban zajlanak hasonló munkálatok.