Megszűnt a jobbikos közösség

Jogutód nélkül megszüntette az Egri Törvényszék a Magyar Polgármesterek Közösségét (MPK), az ítélet nem jogerős, ellene a Debreceni Ítélőtáblához lehet fellebbezni.

A civil szervezet ellen a Heves Megyei Főügyészség indítványa alapján indult törvényességi felügyeleti eljárás. Erre azért volt szükség, mert 2018. márciusában lejárt a szervezet képviselőinek megbízási ideje és azóta a szervezet változásbejegyzési kérelmet nem terjesztett elő. A bíróság indoklása szerint a szervezet alelnöke Csicsai László, kereki független polgármestere bejelentette 2018. december elsejével lemondott tisztségéről. A közösség elnöke Lengyel Róbert siófoki független polgármester pedig ugyanebben az évben májusban mondott le tisztségéről. A lemondásával kapcsolatos további intézkedések megtételére Fülöp Erik alelnököt kérte meg.

A bíróság ezután a nyilvántartásba jegyzet további képviselőket is felkérte nyilatkozattételre, de Toroczkai László ásotthalmi és Fülöp Erik volt tiszavasvári polgármesterek határidőn belül semmit nem reagáltak a felhívásra. Nyilatkozatok hiányában a bíróság úgy értékelte, hogy az egyesület megszüntetésével egyetértenek. Mivel a bíróság úgy ítélte meg, hogy a törvényes működés helyreállítása nem várható, megszüntette az egyesületet.

Lengyel Róbertet 2017-ben választotta elnöknek a közösség, majd Vona Gábor, a Jobbik pártelnökének lemondásakor, ő is távozott az MPK éléről.

A Magyar Polgármesterek Közösségét 2015-ben jegyezték be, amely – még jelenleg is működő közösségi oldala szerint – célul tűzte ki a magyar települések vezetői közti kooperáció fejlesztését, az eredményesebb és hatékonyabb településfejlesztés érdekében. A közösségi hálón nem volt sosem túl aktív a szervezet, félévente osztottak meg információt. A megadott hivatalos weboldal pedig – ahogyan a szervezet – „jogutód nélkül megszűnt”.