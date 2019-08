Megtelik a Balaton a hosszú hétvégére

Siófokon már alig találni szabad szállodai szobát az augusztus 20-ai hétvégére, míg a déli part kisebb szálláshelyein kis szerencsével még találhatnak kiadó nyaralót vagy szobát a vendégek. A jelek szerint a hosszú hétvégére felkerekedik az ország nagy része, és az egyik fő célpont a Balaton.

Megteltek a szálláshelyek az államalapítás ünnepének négynapos hosszú hétvégéjére. Tavalyhoz képest több mint a felével nő majd a forgalom a Szallas.hu adatai szerint. Az átlagos foglalási érték 58 500 forint körül alakul, és a SZÉP-kártyások bátrabban költenek, írt erről a Világgazdaság. Tavalyhoz képest 57 százalékkal nő a forgalom ezen a hétvégén, s egy egyszerű, augusztusi szombat-vasárnaphoz viszonyítva több mint két és félszeres az emelkedés.

Telt ház lesz augusztus 20-án, mert már most 95 százalékos a kihasználtság a Hotel Azúrban. Sternócky Balázs, a siófoki Hotel Azúr marketing és értékesítési igazgatója kijelentette, hogy az Azúr előreláthatóan hasonló szezont zár majd, mint a tavalyi, és csak az esős június miatt nem tudták tovább javítani az eredményeiket. Az idén azt tapasztalták, hogy kevesebb a német és több a belföldi turista, de egy-egy család átlagos tartózkodási ideje csökkent, ezzel együtt azonban a vendégforgalom nem.

Már nem tudnak helyet biztosítani az augusztus 20-ai teljes hétvégére, csupán egy-egy éjszakára, mondta Góz Zsófia, a siófoki Prémium Hotel Panoráma egyéni értékesítője. Leginkább családok foglalnak szobát, hogy megnézzék a siófoki tűzijátékot. Az idei szezonra nem lehet panasz, náluk most kitolódott augusztus utolsó hetére is, csak az iskolakezdésnél látszik visszaesés.

A balatonszárszói Két Korona Konferencia és Wellness Hotelben sincs már szabad hely a hosszú hétvégére. Ifj. Bódi Zoltán értékesítési vezető érdeklődésünkre azt felelte, hogy egyre több a cseh, szlovák és szlovén vendég, de kevesebb német jön. Ahogy távolodunk Siófoktól, már szabad szálláshelyekre bukkanhatunk. A balatonföldvári Főnix Hotelben augusztus 20-ára jelenleg még 60 százalékos a kihasználtság, de ez fel szokott kúszni 80 százalékra is.

Somogy a legkeresettebb megye

Siófok őrzi az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjai között kivívott helyét, erről tanúskodik a Szallas.hu felmérése. A belföldi úti célt választó magyar vendégek körében Siófok, Hajdúszoboszló és Eger a három legvonzóbb város. Az apartmanok 25 százalékkal és a vendégházak 22 százalékkal a legkeresettebb szállástípusok, mert az érkező vendégek csaknem fele ezek valamelyikében tölti a hosszú hétvégét. A SZÉP-kártyások esetében az apartmant harmaduk, 3 csillagos hotelt pedig 26 százalékuk választ, míg a vendégházakat jóval kevesebben, 15 százalékuk keresi, kutatta ki a Világgazdaság. A megyék közül Somogy (15 százalék), Veszprém (11 százalék) és Heves (9 százalék) részesülnek legnagyobb arányban a foglalásokból. A fürdővárosok és a balatoni települések továbbra is legkeresettebbek, ezekben a legtöbb szálláshelyen már most telt ház van az államalapítás ünnepére.