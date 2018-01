Megtört a jég, bemerészkedett Kinga a vízbe

Két hétig volt a kifutóban és még csak a víz közelébe sem merészkedett. A minap azonban először az orrát dugta a vízbe, majd meg is mártózott a néhány fokos medencében a petesmalmi kis vidra, Kinga.

Vidáman úszkál és hempereg a vízben Kinga, a Petesmalmi Vidrapark legújabb lakója. Élvezi a tavaszias telet és a 4-5 Celsius fokos vizet a saját kifutójában a kis vidra. Nem volt azonban ez mindig így. Eddig ugyanis egy meleg szobában élt a park legfiatalabb lakója. Kinga vidrát néhány hetesen találták Mágocson. Egy kisfiúhoz ment oda és kért tőle segítséget az elárvult ragadozó. A család vitte el a vidra parkba, ahol Balogh Márta nevelte, akár egy újszülöttet.



– Sokáig csak macskatápszert kapott, de folyamatosan próbálom hozzászoktatni a halhoz – mesélte a vidrapark vezetője, Balogh Márta. – Eddig csak feldarabolt halacskákat evett, de amióta a kinti kifutóban él, egyre bátrabban mozog és már kisebb halakat is adok neki. Kinga azonban egészen eddig irtózott a víztől. Csupán néhány napja merészkedett a medencébe. Most viszont már nagyon bátor, élvezi az úszkálást, sőt már a kisebb halakat is megfogja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ez azért is fontos Balogh Márta szerint, mert hamarosan egyedül kell majd vadásznia a természetben. Az anya vidra egyébként nem olyan engedékeny mint Kinga gazdája, Márta. A felnőtt állat nem teketóriázik sokat, szájába fogja a kis vidrákat és egyszerűen beledobja őket a vízbe. Kinga egyébként már a 26. mentett kis vidra Petesmalmon, akit várhatóan a tavasszal szabadon engednek a Belső-Somogyi tórendszerben.