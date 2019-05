Megugrott a kereslet a nyúlért, kilábalt az ágazat a problémákból

Túl van a válságon a nyúltenyésztési ágazat, hangzott el szerdán a Kaposvári Egyetemen rendezett 31. Nyúltenyésztési Tudományos Napon. Az előző évek állatvédelmi problémái, az állatbetegségek megjelenése és az orosz embargó nem hatott jól az ágazatra, mostanra viszont sikerült kilábalni ebből.

Öt évvel ezelőtt csaknem négy millió hétszázezer vágónyulat neveltek fel a tenyésztők, pár év múlva ez a szám lecsökkent három és fél millióra. Tavaly azonban újra felélénkült az ágazat és 2018 végére már háromszázezerrel több vágónyulat szaporítottak a gazdálkodók, ezzel pedig 8,7 százalékkal bővült az ágazat.

– Az anyanyulak létszámát is növelni tudtuk – fogalmazott Juráskó Róbert, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Országos szinten hetvenegyezer hatszáz anyanyúl van, ami elmarad a korábbi százezertől, de ez már jónak mondható. Országosan mintegy 65-70 olyan nagyüzemi telep található, ahol 1000 anyanyúl és afeletti létszámban foglalkoznak tenyésztéssel. Somogy megyében csak egy helyen, a Kaposvári Egyetemen van ilyen üzem, de ezen kívül több száz kisebb termelő foglalkozik még nyúltenyésztéssel – tette hozzá Juráskó Róbert.

Tarpataki Tamás, agrárpiacért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a Magyarországon előállított több mint tízezer tonna nyúlhús 98 százalékát exportálják és csak két százaléka kerül a hazai boltokba. Ezért is népszerűsítik folyamatosan az itthoni nyúlfogyasztást. Tarpataki Tamás kiemelte: a nyúltenyésztőknek több támogatás is elérhető. Egyik ilyen segítség a tenyész növendéknyúl csekély összegű támogatása. Az állatonként kettőezer forintot az vehet igénybe, aki legalább tíz anyanyulat tart, emellett pedig állategészségügyi támogatások is elérhetők.

A hallgatók körében is népszerű a nyúl

Tartási technológiákról, takarmányozásról, hatékony termelésről és a szaporításról is hallhattak előadást a nyúltenyésztési tudomány nap résztvevői. Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának dékánja elmondta: azért fontos ez a rendezvény, mert az állattenyésztésnek ezen ágazatában dolgozók megismerhetik az új tudományos eredményeket, ezeket pedig később saját gazdaságukba, a mindennapos munkába is be tudják építeni. Tossneberger János hozzátette: az agártudományi karon sok hallgatót érdekel a nyúltenyésztés, ezért is választják többen diplomadolgozatuknak ezt a témát.